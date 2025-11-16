Yarbay Korkmaz’ı uğurladık

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece Kuba Camii'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde önceki gün gerçekleştirilen törenin ardından İstanbul'a getirilen şehidin cenazesi, Büyükçekmece'deki baba evine getirildi. Korkmaz'ın yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş evin önünde bir araya gelerek dualar etti. Helallik alınması sırasında duygusal anlar yaşandı.

BABASININ KIYAFETİNİ GİYDİ

Şehit Korkmaz'ın cenazesi burada alınan helalliğin ardından cenaze namazı için tekbirler eşliğinde Büyükçekmece Kuba Camii'ne götürüldü ve burada cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Kadir Korkmaz, annesi Rabia Korkmaz, eşi Burcu Korkmaz taziyeleri kabul etti. Babasının kıyafetleriyle törene katılan şehidin 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz, tabutun başına gelerek babasıyla vedalaştı.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel'in tezkiye konuşmasının ardından cenaze namazı kılındı. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile şehidin silah arkadaşları, çok sayıda askeri personel ile vatandaşlar katıldı. Törenin ardından cenaze, defnedilmek üzere Büyükçekmece Eski Mezarlığı'na götürüldü.







