Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yarbay Korkmaz’ı uğurladık

Yarbay Korkmaz’ı uğurladık

Saliha Engin
04:0016/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın naaşı dün İstanbul'da toprağa verildi.
Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın naaşı dün İstanbul'da toprağa verildi.

Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan 20 askerimizden Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, İstanbul'da toprağa verildi. Babasının kıyafetleriyle törene katılan şehidin 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz, tabuta sarılarak vedalaştı.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece Kuba Camii'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde önceki gün gerçekleştirilen törenin ardından İstanbul'a getirilen şehidin cenazesi, Büyükçekmece'deki baba evine getirildi. Korkmaz'ın yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş evin önünde bir araya gelerek dualar etti. Helallik alınması sırasında duygusal anlar yaşandı.

BABASININ KIYAFETİNİ GİYDİ

Şehit Korkmaz'ın cenazesi burada alınan helalliğin ardından cenaze namazı için tekbirler eşliğinde Büyükçekmece Kuba Camii'ne götürüldü ve burada cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Kadir Korkmaz, annesi Rabia Korkmaz, eşi Burcu Korkmaz taziyeleri kabul etti. Babasının kıyafetleriyle törene katılan şehidin 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz, tabutun başına gelerek babasıyla vedalaştı.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel'in tezkiye konuşmasının ardından cenaze namazı kılındı. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile şehidin silah arkadaşları, çok sayıda askeri personel ile vatandaşlar katıldı. Törenin ardından cenaze, defnedilmek üzere Büyükçekmece Eski Mezarlığı'na götürüldü.



#Şehit
#Gürcistan
#uçak kazası
#Gökhan Korkmaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı’da ilk darbe girişimi mi?