Yargıtay çocuğun çıkardığı orman yangınından ailenin de sorumlu olduğuna karar verdi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin kararına göre, Erzurum'da arkadaşlarıyla ormanlık alana gezmeye giden 18 yaşından küçük bir çocuk, ısınmak için ateş yaktı. Çocuk, ateşin büyümesi üzerine söndürmeye çalışsa da yangın büyüdü ve 25 hektarlık sarıçam ormanı zarar gördü.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sonrası çocuk hakkında ceza davası açıldı. Bu dava devam ederken, ilgili idare kurumu, çıkan yangında zarar gören fidanlar, ağaçlandırma bedeli ve yangın söndürme bedeli olarak 191 bin liranın yangını çıkaran çocuk ile anne ve babasından tahsil edilmesi istemiyle tazminat davası açtı.

Davaya bakan mahkeme, yangının büyümesinden sonra söndürmeye çalışan çocuğun taksirle orman yangınına sebebiyet verdiği gerekçesiyle takdiri indirim yaptı ve çocuğun ilgili idareye 148 bin 722 lira maddi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme, anne ve babanın ise çocuğun eylemi nedeniyle "ev başkanı" sıfatından kaynaklı sorumlu olduklarının ispatlanamadığına karar verdi.

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Kararın temyiz edilmesi üzerine dava dosyası Yargıtay'a geldi.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozdu ve dava konusu olaydan anne babanın da sorumlu tutulması gerektiğine hükmetti.

FOTOĞRAF 9 Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, dünyada yaşanan gıda sorunundan çiftçinin maliyetlerine, vatandaşların ucuz gıdaya erişimine kadar birçok konuda tarımdaki yol haritasını açıkladı.<br> Buna göre, vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için kent tarımı desteklenecek.<br> Fiyatların bu sistemle düşeceğini belirten Bakan Kirişci \"İstanbul'un çevresinde Çengelköy, Şile, Çatalca, Beykoz, Silivri var. Buralarda bakir alanlar var. Üretici de var. Çatalca'da domates yetiştiren kardeşimiz doğrudan ürünü lokantalara, evlere dağıtabilir. Bu yolla, vatandaş hem taze, hem az maliyetli ürün yiyecek. İklim değişikliğine sebep olan unsurları ortadan kaldıracaksınız ve köyden kente göçü de engelleyeceksiniz\" dedi.<br> KENT TARIMI NERELERDE UYGULANACAK?<br><br>Kent tarımının İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin etrafında uygulanacağını belirterek, \"Erzurum- Erzincan gibi üretim kabiliyeti olan yerlerde… Bir de jeotermal kaynak varsa, iklimi sert olan yerde 365 gün üretim yaparsınız. Sıcak yerlerde de serayı soğutmak için güneş enerjisini kullanırsınız. Bizim kurtuluşumuz tarımdaysa, tarımın kurtuluşu da kırsalda. 2023'te ne ürettiğini, nasıl üretildiğini bilen, kendi önceliklerini belirlemiş bir ülke olacağız\" dedi. 1 YIL BOŞ KALAN TARLA KİRALANACAK<br><br>Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 1 yıl boş tutulan tarla devlet aracılığıyla başkasına kiralanacak.<br><br>Bakan Kirişci sistemi şöyle anlattı: \"Şayet bir tarla sistemde 1 yıl boş görünürse, kamu otoritesi gelecek 'siz burada birşey yetiştirmiyorsunuz, tarlanıza bu muhitteki kira bedeli üzerinden kira ödeyip, üretim yaptıracağız' diyecek. Devlet kiralamayacak, taahhüt edecek. Aracılık rolü dışında bir rolü olmayacak.\"<br> VATANDAŞ ARAZİSİNİ VERMEK İSTEMEZSE NE OLACAK?<br><br>Bakan Kirişci \"Vatandaş arazisini vermek istemezse ne olacak?\" sorusuna şu yanıtı verdi: \"Kullanım hakkı ile mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştük. Ne kiralayanın ne arazisi olanın hakkına halel getirmeden yapılacak. Mülkiyeti elinden almıyorsunuz. Sadece kullanım hakkı alıyorsunuz. Organize Sanayi Bölgeleri'nde de bu yapılıyor. 2.5-3 milyon hektar ekilmeyen arazi var. Türkiye'nin arazi varlığının yüzde 10'una tekabül ediyor. Ciddi bir rakam.\" ÇİFTÇİYE DESTEK AYNİ OLARAK SAĞLANACAK<br><br>Bakan Kirişci'nin verdiği bilgiye göre, çiftçiye gübre-mazot, besiciye yem desteği ayni olarak sağlanacak. Üreticiye verilen destekler ayni olacak. Çiftçiye ihtiyacı olan gübre-mazot verilecek, hasattan sonra ürünü sattığında, devlet alacağını mahsuplaşacak. YANGIN UÇAĞI SAYISI 20'YE ÇIKTI<br><br>Geçen yıl orman yangınlarına karşı uçak yetersizliği çok tartışıldı. <br>Bakan Kirişci, helikopter sayısının 39'dan 55'e, üç olan uçak sayısının da 20'ye çıkarıldığını açıkladı. Tarımda yeni önlem: Bir yıl ekilmeyen tarla kiralanacak Tarım ve Orman Bakanlığı tarımla ilgili yeni önlemleri devreye sokuyor. Vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için kent tarımı desteklenecek. 1 yıl boyunca boş bırakılan tarla devlet aracılığıyla başkasına kiralanacak. Çiftçiye gübre-mazot, besiciye yem desteği ayni olarak verilecek.



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