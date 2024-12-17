Yasa dışı ava suçüstü: Sekiz avcı yakalandı 3 tavşana el konuldu

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılık yapan 8 kişiyi yakaladı. Üç 3 adet yabani tavşana el konuldu.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasa dışı av yapan 8 kişi yakalandı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yahyalı, Kocasinan ve Pınarbaşı ilçelerinde hafta sonu yapmış olduğu koruma-kontrol esnasında; yasa dışı av yapan 8 kişi yakalandı.
Şahısların av esnasında vurmuş oldukları 3 adet yabani tavşana el konulurken şahıslar hakkında Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ceza uygulandı.