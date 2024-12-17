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Yasa dışı ava suçüstü: Sekiz avcı yakalandı 3 tavşana el konuldu

Yasa dışı ava suçüstü: Sekiz avcı yakalandı 3 tavşana el konuldu

11:0417/12/2024, Salı
IHA
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Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ceza uygulandı.
Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ceza uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılık yapan 8 kişiyi yakaladı. Üç 3 adet yabani tavşana el konuldu.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasa dışı av yapan 8 kişi yakalandı.


Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yahyalı, Kocasinan ve Pınarbaşı ilçelerinde hafta sonu yapmış olduğu koruma-kontrol esnasında; yasa dışı av yapan 8 kişi yakalandı.


Şahısların av esnasında vurmuş oldukları 3 adet yabani tavşana el konulurken şahıslar hakkında Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ceza uygulandı.


#Kayseri
#yasa dışı avcılık
#avcılık

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