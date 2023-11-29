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Yasa dışı bahise yönelik 15 ilde 'SİBERGÖZ-9' operasyonları: 37 şüpheli yakalandı

Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-9” operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor

Kenan Biter
Kenan Biter
08:22 - 29/11/2023 Wednesday
Güncelleme: 09:42 - 29/11/2023 Wednesday
Yeni Şafak
15 ilde düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı.

15 ilde düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.


Bakanı Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı paylaşımında şu bilgileri paylaştı:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;


Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların, Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız.


Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-9 operasyonlarında Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandı.



Bu şahısların;

Vatandaşlarla Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “Araç Sigortası yapmak vaadiyle” irtibat kurdukları,

Sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları,

49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70.000.000 TL (Yetmiş Milyon TL) banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir.



Operasyonda

📌Tabancalara,

📌 Muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu maddeye ve

📌 Çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.


Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle.



Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı
Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, yakalananların, vatandaşlarla oltalama (phishing) siteleri üzerinden araç sigortası yapmak vaadiyle irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığını ve 70 milyon lira banka hesap hareketliliği tespit edildiğini aktardı. Operasyonlarda tabancalar, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.





#SİBERGÖZ-9 operasyonları
#Yasa dışı bahis
#Operasyon
#Ali Yerlikaya
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