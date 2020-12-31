302 internet sitesi erişime kapatıldı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam'da konuşlanacak Türkiye-Rusya Ortak Merkezinin binasının yapımının en geç 2 hafta içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Ortak Merkez ne kadar çabuk faaliyete başlarsa o kadar iyi olur çünkü savaşın üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen hala tehditler ve tehlikeler var" dedi.