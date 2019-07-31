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İzmit'te yasak yola girin kamyonet faciaya neden oluyordu

Yasak yola girince faciaya neden oluyordu

İzmit'te yüzde 18 eğime sahip, kamyon ve kamyonetlerin girmesinin yasak olduğu yoldan inmeye çalışan kamyonetin freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında bulunan ağaca çarparak, durabildi. Ağaç kamyonetin üzerine devrilirken, ağacın kesilmesinin ardından araç yoldan kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

İzmit'teki kaza sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yüzde 18 eğime sahip olan bulvara iniş yönünde girmesi yasak olmasına rağmen giren Onur T.'nin kullandığı 34 TH 0574 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

  • Önce yol kenarındaki kaldırıma çıkan kamyonet, daha sonra yeşillik alana girerek, bir ağaca çarptı ve yolun alt tarafında bulunan Eyüp Kaymaz Sokak'a düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

  • Şans eseri sokaktan geçen kimse olmaması olası bir faciayı önlerken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Onur T., iyi olduğunu söyleyerek, hastaneye gitmek istemedi.


Kaza yapan kamyonet, üzerine devrilen ağacın kesilerek, alınmasının ardından çekiciyle kaldırıldı.


Kazayı gören mahalle sakini İbrahim Yıldız, yolda sürekli kazaların yaşandığını belirterek, "Yukarıdan hızla geldi, aşırı dik bir yokuş olduğu için freni boşaldı. Hızını alamayıp köşedeki ağaca vurdu. Neyse ki orada ağaç vardı. Burada devamlı yürüyüş yapıyorlar, araçlar geliyor, çoluk çocuk geçiyor bu sokaktan. Genel olarak bu ve benzeri olayları her zaman yaşıyoruz. Bu yokuşun aşırı dik olması ve buraya kamyon ve kamyonetlerin girmesinden ötürü insanlar ölebilir. Bizim isteğimiz yukarıya, büyük araçların girmesini engelleyecek bariyer konulması. Yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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