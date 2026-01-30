Yavaş’ın su anketi ters tepti

Başkentte yaşanan su sıkıntısı bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın yüzüne vuruldu.Yavaş, önceki gün "Söz Gençlikte, Başkan Yanında" programında gençlerle bir araya geldi. Yavaş, gençlerle yaptığı sohbet sırasında su kesintileriyle ilgili açıklamalar yaptı. Başkentte yüzde 98 oranında su verildiğini savunan Yavaş, “Açık söyleyeyim benim evimde hiç su kesilmedi” diye konuştu.

SUYU HİÇ KESİLMEMİŞ

48 daireli bir apartmanda oturduğu belirten Yavaş, “Oturduğum binada depomuz var. Hiç su sıkıntısı yaşamadım. Ankara’nın da büyük çoğunluğunun su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Yavaş’ın, ‘Bana jest olsun diye söylemiyorum. Kimin suyu kesildi? Kesilenler elini kaldırsın’ demesi üzerine katılımcı gençlerin yarısı elini kaldırdı. Salonda gülüşmeler yaşanırken Yavaş, "Yarı yarıya ama 2-3 saat su kesintisi yapmadan su almayanlara nasıl su verilecek” diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

BARAJLAR ALARM VERİYOR

Başkentte baraj doluluk oranları alarm verirken, vatandaşlar plansızlık ve ihmalkârlık eleştirilerini giderek daha yüksek sesle dile getiriyor. Programda yaşananlar ise Ankara'daki su krizinin artık inkâr edilemeyecek boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.







