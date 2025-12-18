Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun
Yaylada mahsur kalan aileyi belediye ekipleri kurtardı

Yaylada mahsur kalan aileyi belediye ekipleri kurtardı

23:0218/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Belediye ekipleri belediyeye ait iş makinesiyle olay yerine giderek karlı yolda mahsur kalan aracı bulunduğu yerden çıkardı.
Belediye ekipleri belediyeye ait iş makinesiyle olay yerine giderek karlı yolda mahsur kalan aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada aracıyla mahsur kalan vatandaşların yardımına belediye ekipleri yetişti.

Kulakkaya Yaylası ile Bektaş Yaylası arasındaki Kazankaya Boğaz Oba mevkisinde meydana gelen olayda Naci Akın isimli vatandaş, eşi ve yeğeniyle birlikte seyir halindeyken yoğun kar yağışı nedeniyle otomobiliyle yolda mahsur kaldı.

Durumu telefonla Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal’a bildiren Akın, yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından harekete geçen belediye ekipleri belediyeye ait iş makinesiyle olay yerine giderek karlı yolda mahsur kalan aracı bulunduğu yerden çıkardı.


#Giresun
#Yayla
#Mahsur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malulen emekli olmak için hangi hastalıklar geçerli? İşte malulen emeklilik şartları