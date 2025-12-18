Yaylada mahsur kalan aileyi belediye ekipleri kurtardı

Belediye ekipleri belediyeye ait iş makinesiyle olay yerine giderek karlı yolda mahsur kalan aracı bulunduğu yerden çıkardı.
Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada aracıyla mahsur kalan vatandaşların yardımına belediye ekipleri yetişti.
Kulakkaya Yaylası ile Bektaş Yaylası arasındaki Kazankaya Boğaz Oba mevkisinde meydana gelen olayda Naci Akın isimli vatandaş, eşi ve yeğeniyle birlikte seyir halindeyken yoğun kar yağışı nedeniyle otomobiliyle yolda mahsur kaldı.
Durumu telefonla Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal’a bildiren Akın, yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından harekete geçen belediye ekipleri belediyeye ait iş makinesiyle olay yerine giderek karlı yolda mahsur kalan aracı bulunduğu yerden çıkardı.
