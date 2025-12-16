Giresun’da sahilde yağmur yüksek kesimlerinde kar var

Giresun’un yüksek kesimlerinde haftasonundan bu yana hafif şiddette devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Giresun’da kış turizminin gözde yaylarından Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, ara ara kapanan yollara Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler müdahalede bulunurken vatandaşlar yaylalara akın ettiler.

Kar yağışı Giresun’un iç kesimdeki ilçeleri Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk’ta da etkili oldu. Kent merkezleri yağışın etkisiyle beyaza bürünürken, evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaza büründü.