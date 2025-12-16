Yeni Şafak
Giresun’da sahilde yağmur yüksek kesimlerinde kar var

Giresun’da sahilde yağmur yüksek kesimlerinde kar var

15:1216/12/2025, Salı
Kulakkaya Yaylası
Kulakkaya Yaylası

Giresun’da hafta sonu etkisini artıran yağışlar, sahil kesiminde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı olarak devam ediyor.

Giresun’un yüksek kesimlerinde haftasonundan bu yana hafif şiddette devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Giresun’da kış turizminin gözde yaylarından Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, ara ara kapanan yollara Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler müdahalede bulunurken vatandaşlar yaylalara akın ettiler.



Kulakkaya Yaylasında horon


Kulakkaya Yaylasında büyüklü küçüklü vatandaşlar kayarak eğlenirken, gençler kar üstünde horon teptiler.



Kar yağışı Giresun’un iç kesimdeki ilçeleri Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk’ta da etkili oldu. Kent merkezleri yağışın etkisiyle beyaza bürünürken, evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaza büründü.



