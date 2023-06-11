Yazarlarının tamamı öğretmen olan ilk kitap fuarı Hocalar'da yapıldı

Öğretmen Yazarlar Kitap Fuarı/Afyonkarahisar
8-9 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenen, Hocalar İlçe Milli Eğitim müdürlüğünün yürüttüğü Yazarım Öğretmenim Projesi kapsamındaki Öğretmen Yazarlar Kitap Fuarının ilki Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde gerçekleştirildi.
Yazarlarının tamamının öğretmen olması yönüyle Türkiye’de ilk olan bu fuar, Öğretmen Yazar Ahmet ÖZTÜRK organizatörlüğünde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 40 Öğretmen yazarın katılımı ile gerçekleştirildi. Fuar boyunca 44 farklı etkinlikle öğrenciler öğretmenleriyle buluştular.
8 Haziran’da Hocalar Şehit Hasan Yalın İlkokulu bahçesinde yapılan açılışa, Hocalar Kaymakam V. Hakan KARA, Dinar Kaymakamı Kemal DURU, Kızılören Kaymakamı Makbule ADACI, Hocalar Belediye Başkanı Ali ARSLAN, Sandıklı Belediye Başkan Vekili Hüseyin DAŞTAN, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç SÜNNETÇİ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih AKÇIL, Hocalar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan KOYUNCU, Çobanlar, Dinar, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Hocalar Şehit Hasan Yalın İlkokulu Müdürü Nazif SARI, protokol üyeleri, basın mensupları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı’yla başlayan program, açılış konuşmalarının ardından Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrencilerince hazırlanan halk oyunları ekibi ve çeşitli gösterilerle devam etti.
Yazarım Öğretmenim Projesi kapsamında daha önce yapılan yarışmalarda ödül alan öğrencilere hediye taktiminin ardından Kitap Fuarının açılışı gerçekleştirildi. Öğretmen yazarlar üç gün boyunca proje kapsamında Hocalar İlçesinde ağırlandı.
Program sonunda Hocalar Kavmakam V. Hakan KARA, Hocalar Belediye Başkanı Ali ARSLAN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan KOYUNCU tarafından öğretmen yazarlara Katılım Belgeleri törenle verildi.
Öğretmen Yazarlar Hatıra Ormanı için ağaç dikme töreniyle son bulan etkinliğin her yıl yapılması planlanıyor.
Öğretmen yazarlar Fuarına katılan Öğretmen-yazarlar ise şöyle:
- ÖZGÜR YILMAZER, RECEP ÖZKUL, BARIŞ ÜNLÜ, CEVAT BAYRAK, BAYRAM YAMAN, AYDAN BİLGESOY, FATMA ÇETİN KABADAYI, HAVVA ÇETİNKAYA, HAKAN TUNCAL, MUSTAFA KIZILKURT, AHMET ÖZTÜRK, AYŞE ERDOĞAN, DR. YASİN KURUÇAY, BERKAN KAYA, MUSTAFA BEYDOĞAN, İSMAİL ZORBA, MEHMET TUNA, DİLEK KELEBEK, OSMAN SAİD, ALİ CAN, FATİH KADERCAN, GÜLCAN ÇETİNDAĞ CAN, ARZU BAŞER, CEYDA KURT SARI, NİHAT ÖNER, NURHAYAT KAYAR, ELİF ALP, HÜMEYRA POYRAZ, SULTAN SERDAR DOKSÖZ, SONAY KOCAOĞLU, ABDİL MERT, HAKAN ÇELEBİ, HİLAL KAYA, ÜMİT BACA, NESLİHAN GÜLTEPE MADEN, HASAN ERSOY, HASAN ERSOY, AYŞE ÇIRAK.