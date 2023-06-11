Yazarlarının tamamı öğretmen olan ilk kitap fuarı Hocalar'da yapıldı

“Birlikteliğimizin gücünü ilk olarak Hocalar’da yaşadık, Küçük bir ilçedeki Öğretmen Yazarımız Türkçe Öğretmeni Ahmet ÖZTÜRK'ün hayali olan böylesine büyük bir projeyi gerçekleştirmesi bizleri çok mutlu etti. Türkiye’de öğretmen yazarlar olarak bu kadar geniş kapsamlı, özverili ve güzel bir etkinlik yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel ağırlandık, çok güzel anılar biriktirdik.”