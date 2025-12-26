Yeni Şafak
Yedi katlı binada yangın paniği

Yedi katlı binada yangın paniği

23:3426/12/2025, Cuma
IHA
Yangın nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Yangın nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Bilecik'te yedi katlı binanın altıncı katındaki bir dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bilecik’te 7 katlı binanın 6’ncı katında çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı binanın 6’ncı katında İ.S. isimli şahsın kiracı olarak oturduğu dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevrenin dumanla kaplandığını fark eden apartman ve mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



