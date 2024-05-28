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Yediği dönerin fiyatını fazla bulunca büfeye ateş açtı

İstanbul'da 21 yaşındaki bir genç, yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca büfe çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, kaçan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

20:07 - 28/05/2024 منگل
AA
Büfeyi kurşunlayan şüpheli kısa sürede yakalandı.
Büfeyi kurşunlayan şüpheli kısa sürede yakalandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yediği dönerin fiyatını pahalı bulunca çalışanlarla tartışıp büfede silahla rastgele ateş eden şüpheli yakalandı.

Sümer Mahallesi 18. Sokak'taki büfeye gelen Emre B. (21) yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı.

Saklandığı evde yakalandı

Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.


Pendik'teki parçalanmış ceset olayında bir kişi gözaltına alındı: 8 parçaya ayrılıp konteynere atılmıştı

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili B. D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi ve inceleme çalışmalarında, kafa derisinin yüzüldüğü ve her iki bacağının bedenden kesildiği, ayrıca diz ve ayak bileğinde de kesiler olduğu tespit edilen Nihat Salih'in bir bacağında platin olduğu ve cesedin 8 parçaya bölündüğü belirlenmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, konuyla ilgili çalışmaları sürerken; Gözaltına alınan B. D.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, cesedin bulunduğu konteynerine bir şeyler attığı ve ardından elindeki beyaz kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edildi.



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