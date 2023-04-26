Yedili Masa’da FETÖ izleri: Kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere can simidi oldu CHP ilk sıradan aday gösterdi

"Biz öncelikle KHK zulmüne son vereceğiz. Bu 20 Temmuz sivil darbesinin devam ettiği bu süreçte hukuksuzca, adaletsizce işinden edilen, KHK zulmüyle sivil ölüme terk edilen anlayışa mutlaka son vereceğiz. Ardından hakkında hiçbir soruşturma açılmamış olan, beraat alan, takipsizlik alan ve Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlaline uğradığı bu ülkenin en üst merci Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmiş olan tüm akademisyenlerimizi görevlerine iade edeceğiz. Ardından hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilen, mahkumiyet ve beraat ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız. Adil, eşit ve bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanarak gerçekten suçlu olan varsa elbette hukuk nazarında gereken cezayı alacak. Ama biz biliyoruz ki ve yaptığımız toplantılarda da gördük ki, artık adil bir yargılamadan ve Anayasal güvence altındaki adil yargılanma hakkında söz edemeyeceğimiz süreç işledi."