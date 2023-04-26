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Yedili Masa’da FETÖ izleri: Kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere can simidi oldu CHP ilk sıradan aday gösterdi

CHP listelerinden aday gösterilen milletvekili adaylarının bazılarının FETÖ bağlantıları tek tek gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yedili Masa’nın büyük ortağı CHP’nin Denizli’de 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterdiği Gülizar Biçer Karaca’nın FETÖ’cülere umut olan vaatleri de hafızalardaki yerini koruyor. 15 Temmuz sonrası KHK’larla görevden uzaklaştırılan darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini savunan Karaca, ihanet örgütünün sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.

11:00 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gülizar Biçer Karaca

Gülizar Biçer Karaca

15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla Türkiye’yi ele geçirmeyi başaramayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) umudunu Yedili Masa’nın siyasi iradesine bağladı.

FETÖ’nün argümanlarını kullanan muhalefetin 14 Mayıs için gösterdiği milletvekili adaylarının FETÖ bağlantıları dikkat çekiyor. 15 Temmuz sonrası Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevden uzaklaştırılan darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini vaat eden CHP Genel Başkan Yardımcısı
Gülizar Biçer Karaca
bu adaylardan.
Gülizar Biçer Karaca

CHP Denizli 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Gülizar Biçer Karaca, FETÖ’cülerin sözcülüğüne soyunduğu açıklamaları ile biliniyor. Hain kalkışma sonrası ifşa olan kripto FETÖ’cülerin yeniden devlete sızabilmek adına umudunu bağladığı Karaca her fırsatta ‘KHK mağduru’ olarak ilan ettiği FETÖ’cülerin göreve iadesini savunuyor.

Gülizar Biçer Karaca, FETÖ’den ihraç edilenlerin konuk edildiği “KHK’lılar buluşmalarına” katılması ile hafızalara kazındı.

FETÖ iltisaklıların Youtube üzerinden yayın yaptıkları KHKtv’ye de konuk olan Karaca, devletin terör örgütüne karşı olan mücadelesini hedef alan açıklamalarda bulunarak FETÖ’nün argümanlarını savundu.

KHK TV adlı Youtube kanalına konuk olan Karaca FETÖ’nün argümanlarını savundu

FETÖ’cülere umut oldu

FETÖ’ye adeta koruma kalkanı açan Gülizar Biçer Karaca, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kamudan ihraç edilen ve haklarında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan kişilerin dosyalarının yeniden ele alacaklarını, söz konusu kişilerin adil, eşit ve bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanacağını vaat etmesi büyük tepki çekmişti.

2021 yılında FETÖ’yü öven yazıları ile bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte
"KHK Mağdurları ile buluşuyoruz"
programı kapsamında KHK'lılarla bir araya gelen Karaca, FETÖ’cülere umut olan açıklamalarda bulunmuştu.


15 Temmuz sonrası devletin içerisine sızan darbeci hainleri tespit edilip kamu görevinden uzaklaştırılmak için başlatılan KHK’ları ‘sivil darbe’ olarak niteleyen Karaca, konuşmasında şunları söyledi:

  • "Biz öncelikle KHK zulmüne son vereceğiz. Bu 20 Temmuz sivil darbesinin devam ettiği bu süreçte hukuksuzca, adaletsizce işinden edilen, KHK zulmüyle sivil ölüme terk edilen anlayışa mutlaka son vereceğiz. Ardından hakkında hiçbir soruşturma açılmamış olan, beraat alan, takipsizlik alan ve Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlaline uğradığı bu ülkenin en üst merci Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmiş olan tüm akademisyenlerimizi görevlerine iade edeceğiz. Ardından hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilen, mahkumiyet ve beraat ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız. Adil, eşit ve bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanarak gerçekten suçlu olan varsa elbette hukuk nazarında gereken cezayı alacak. Ama biz biliyoruz ki ve yaptığımız toplantılarda da gördük ki, artık adil bir yargılamadan ve Anayasal güvence altındaki adil yargılanma hakkında söz edemeyeceğimiz süreç işledi."

FETÖ tahliyelerini ‘umut verici bir gelişme’ olarak duyurdu

Karaca, geçtiğimiz yıl da Yargıtay’ın FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe kalkışmasına iştirak eden askeri öğrencilere verilen müebbet hapis cezasını bozmasını büyük bir sevinçle karşılamış ve
"umut verici bir gelişme”
olarak nitelemişti.

Yargıtay, Haziran 2022’de 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozmuştu. Yargıtay'ın kararının ardından cezaevinden tahliyeler başlamıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karaca, paylaşımında güne umut verici bir gelişmeyle başladıklarını belirterek şunları söylemişt;

  • "Ben buradan tahliye olan askeri öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Biliyorsunuz bu olayın başından beri genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu askeri öğrenciler konusunda oldukça net bir duruş sergiledi. Askeri öğrencilerin cezalandırılmasının hukuka ve adalete sığmadığını ifade etmiştik. Bu gelişmenin olmasını hukuk ve adalet adına umut verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz."

Gülizar Biçer Karaca, KHK ile görevlerinden ihraç edilen DHKP-C’li olduğu mahkemece belirtilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için oturma eylemine de katılmıştı.


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2 saat önce
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