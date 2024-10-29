Yeni Çorum'u inşa ediyoruz

Sosyal, kültürel ve sportif alanlarda bölgenin parlayan yıldızı haline gelen Çorum’da, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem seçim vaatleri arasında yer alan projeleri bir bir tamamladıklarını söyledi. Her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilik alanında da vatandaşların yanında olduklarının altını çizen ve Çorum’a iz bırakacak eserleri kazandırdıklarını ifade eden Başkan Aşgın, "Belediye Başkanlığımızın 2. döneminde şehrimizi bir marka haline getirebilmek adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Altyapıda ve üstyapıda birçok projeyi hayata geçirdik. Son dönemde ilimize kazandırdığımız projelerin başında Bedesten geliyor. Yapımı tamamlanma aşamasına gelen Bedesten ve yer altı otoparkı projemizin yanı sıra Hayvan Hastanesi, Tarihi Şehir Meydanı, Şehir Müzesi, Millet Kütüphanesi ve Emekliler Lokali projelerimizi de yakın zamanda tamamlayarak hizmete sunduk" şeklinde konuştu.





Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın

KÜLTÜREL MİRASI GELECEK NESİLLERE TAŞIYACAĞIZ

İnşaat çalışmaları tamamlanan ve çevre düzen-lemesi de bitme noktasına gelen Bedesten’le ilgili bilgiler veren Başkan Aşgın, "Çorum’un kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasında büyük önem taşıyan Bedesten projemiz, geleneksel mimari özellikleriyle birlikte şehrimizin ticaret hayatına yeni bir soluk getirecek. Önünde geniş bir meydan içinde 25 adet iş yerimiz olacak. Bedesten, Çorum Park’la beraber Gazi Caddesi ile birleşmiş güzel bir meydan olacak. Bedesten ve iki katlı yer altı otoparkı ile birlikte şehrin merkezindeki otopark ihtiyacını da önemli ölçüde gidermiş olacağız" açıklamasında bulundu.





YENİ BİR SİLÜET KAZANDIRDIK

Seçim vaatleri arasında yer alan Tarihi Meydan’ı da Çorum’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Aşgın, "Tarihi Şehir Meydanı projesiyle Çorum’a yeni bir silüet kazandırdık. Şehrin merkezindeki tarihi Ulu Cami yanında bulunan bankaların yıkılmasıyla başlayan süreci nakış nakış işleyerek sonuçlandırdık. Çorum’a yakışır bir meydanı kısa sürede açtık. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan tarihi meydan, Çorum halkının da büyük beğenisini topladı. Tarihi meydan gündüzüyle de gecesiyle de Çorum’a ayrı bir güzellik kattı. Belediyemizin kendi imkânlarıyla ürettiği ay-yıldız figürlü aydınlatmalar Tarihi Meydanı süsledi. Saat kulesi, Velipaşa Hanı, Tarihi Çöplü Arastası, Dikiciler Arastası ve Ulu Cami ile birlikte şehre yeni bir görünüm kazandırdık. Bu çalışmamızın ikinci etabına da yakın zamanda başlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.











