Yeni darbe olmaması için güçlü yönetim şart

12 Mart 1971 Muhtırası’nın yıl dönümünde Birlik Vakfı tarafından “Türkiye’de Darbeler” konulu panel düzenlendi. Yazar Recep Öncel’in moderatörlüğündeki panele Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak konuşmacı olarak katıldı. TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Emrah Karayel, Kayseri eski AK Parti Milletvekili Yaşar Karayel ile birlikte birçok akademisyen ve vakıf gönüllüsü de panele iştirak etti.

TARİHİN KARANLIK SAYFALARI

Panelde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin karanlık sayfaları olan askeri darbeler süreci etraflıca irdelendi. Recep Öncel, “27 Mayıs 1960’ta darbe yapıldı. Menderes iktidardan indirildi. Arkasında hem siyasi sorunlar hem de çoğu kişinin göz ardı ettiği 1958 moratoryumu vardı. Yani ekonomik sebepler vardı. 12 Mart’ta Süleyman Demirel indirildi. Arkasından ekonomik ve siyasi sorunlar oluştu. 12 Eylül 1980’de ihtilal yapıldı, yine Demirel indirildi. 28 Şubat 1997’de postmodern darbe yapıldı. Erbakan iktidardan uzaklaştırıldı. İktidarın değişmesi sürecinde 290 milyar dolar zarar oldu. Yakın tarihte 15 Temmuz’da darbe kalkışması yapıldı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Türk milletiyle beraber darbeye karşı geldi. Bunun da en önemli sebeplerinden biri IMF’nin kovulması, yani yurtdışına ekonomik olarak bağımsızlığımızın ilan edilmesi olmuştur. Bu ülkede ne zaman ki milletin seçtiği iktidarlar Batı’nın istediği çizgiden çıktı, hemen müdahale edildi. Sömürü çarkları ortaya konuldu. İsrail, İngiltere, Batı ve Amerika’nın isteklerine uygun yönetimler getirildi. İhtilallerin arkasındaki en önemli şey ekonomidir. Batı çarpık sömürücü ekonomi düzeninin devam etmesini istemiştir” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ YÖNETİMİMİZİ SÜRDÜRMELİYİZ

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ise, zayıf yönetimlerin olduğu yerlerde müdahalenin daha kolay olduğunu vurguladı. Albayrak, “Bizim kavuştuğumuz başkanlık sistemi güçlü bir sistem olduğu için darbelere karşı dirençlidir. Bir kesimin rahatsızlığı bu yüzdendir. Yönetim sisteminin güçlü olmasının size ne zararı var. Yeni 28 Şubat’ların olmamasının, yeni vesayet sistemlerinin olmamasının garantisinin güçlü, doğrudan doğruya milletin iradesini yansıtan yönetim sistemi olduğunu düşünüyorum. Bu yönetim sistemimizi sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

15 TEMMUZ HURUÇ HAREKATIYDI

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, 15 Temmuz kalkışması öncesinde atılan adımlarla FETÖ’nün köşeye sıkıştığını, 15 Temmuz’da huruç harekatına kalkıştıklarını belirterek “Ama millete yenildiler” diye konuştu. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman da darbelerin ülkeye getirmiş olduğu olumsuzluklar üzerine görüşlerini aktardı. Panel Kahraman’ın panelistlere plaket takdimi ile son buldu.







