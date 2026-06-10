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Yeni nesil çeteye şafak baskını

Yeni nesil çeteye şafak baskını

Oğuzhan Ürüşan
04:0010/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Soruşturmalar sonucunda hazırlanan iddianameler doğrultusunda kamu davalarının açıldığı belirtildi.
Soruşturmalar sonucunda hazırlanan iddianameler doğrultusunda kamu davalarının açıldığı belirtildi.

Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütü yapılanmalarına yönelik soruşturmalar sürüyor. Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin ifade vermelerini engelleyen ya da yanlış ifade vermelerini sağlayan 6'sı avukat toplam 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

113 ADRESE BASKINI

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil sokak çetesine yönelik İstanbul merkezli geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet birimlerince İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 113 adrese baskın yapıldı. Soruşturma kapsamında, nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştıkları, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştıkları ve suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladıkları değerlendirilen toplam 54 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 9 şüpheli aranıyor.

700 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Operasyon kapsamında haklarında işlem yapılan avukatların Ö. Y., N. C., M. C., T. B. B., Ç. M. Ö. ve M. İ. olduğu öğrenildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda toplam 700 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturmalar sonucunda hazırlanan iddianameler doğrultusunda kamu davalarının açıldığı belirtildi.


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