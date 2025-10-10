Yeni nesil medyada 'oyun' in, 'haber' out

Bu düzlemde araştırma grubundaki her on kişiden birinin haberden kaçındığı belirtildi. Haberden kaçınanlar daha geniş bir çerçevede ele alındığında haberden her zaman, sıklıkla veya bazen kaçınanların oranı yüzde 74,7’ye kadar yükseldi. Araştırmaya göre geleneksel medya kullananların haberden daha az kaçınırken öne sürdükleri gerekçeler de farklılık gösterdi. Ayrıca katılımcıların habere yönelik ilgisi daha yüksek olarak değerlendirildi. Geleneksel medya kullanıcılarının haberleri takip etmeyi yeni medya kullanıcılarına kıyasla daha güçlü bir şekilde vatandaşlık görevi olarak gördüğü ve Türk siyasetindeki gelişmelere daha ilgili olduğu tespit edildi.