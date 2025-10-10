Yeni Şafak
Yeni nesil medyada 'oyun' in, 'haber' out

Nazife Bardak
10:3710/10/2025, Cuma
Araştırmaya göre yeni medya kullanıcılarının haberlere ve ülke gündemine daha az ilgili olduğu görüldü.
Araştırmaya göre yeni medya kullanıcılarının haberlere ve ülke gündemine daha az ilgili olduğu görüldü.

Sosyal platformlar gibi yeni medya kullanıcılarının habere daha uzak durduğu ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Burak Erdoğan tarafından yapılan araştırma sonucunda geleneksel medya kullananların haberden kaçınma eğilimlerinin daha zayıf olduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırmaya dâhil edilen bin 605 kişi arasında geleneksel medya kullanıcılarının yüzde 6,6’sı haberden kaçınırken bu oran yeni medya kullananlar arasında yüzde 11,6 dolayında tespit edildi. Haberden kaçınanların toplam oranı ise yüzde 10,9 olarak belirlendi.

GELENEKSEL MEDYACILAR SİYASETE İLGİLİ

Bu düzlemde araştırma grubundaki her on kişiden birinin haberden kaçındığı belirtildi. Haberden kaçınanlar daha geniş bir çerçevede ele alındığında haberden her zaman, sıklıkla veya bazen kaçınanların oranı yüzde 74,7’ye kadar yükseldi. Araştırmaya göre geleneksel medya kullananların haberden daha az kaçınırken öne sürdükleri gerekçeler de farklılık gösterdi. Ayrıca katılımcıların habere yönelik ilgisi daha yüksek olarak değerlendirildi. Geleneksel medya kullanıcılarının haberleri takip etmeyi yeni medya kullanıcılarına kıyasla daha güçlü bir şekilde vatandaşlık görevi olarak gördüğü ve Türk siyasetindeki gelişmelere daha ilgili olduğu tespit edildi.

HABER YERİNE OYUN

Araştırmaya göre yeni medya kullanıcılarının haberlere ve ülke gündemine daha az ilgili olduğu görüldü. Her iki grup da olumsuz içeriklerden etkilenmekle birlikte yeni medya kullanıcıları arasında bu eğilimin daha güçlü olduğu saptandı. Ayrıca yeni medya kullanıcılarının haberleri takip etmek yerine oyun oynamak, dizi veya film izlemek, sosyal medyada vakit geçirmek veya kitap okumak gibi etkinliklere geleneksel medya kullanıcılarına kıyasla daha güçlü bir eğilim gösterdiği tespit edildi.

#Burak Erdoğan
#Yeni nesil medya
#Ankara Üniversitesi
