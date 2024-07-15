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Yeni Şafak darbeyi adım adım duyurdu

04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 04:30 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni Şafak, İstanbul ve Ankara'daki FETÖ'cü darbe girişimini bir ay öncesinden günbegün duyurdu. Gazete manşetleri üzerinden FETÖ'cülerin içinde bulunduğu planlar ve darbe girişimine doğru attığı adımlar vatandaşlarla tüm detaylarıyla paylaşıldı. FETÖ'cü askerlerin İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişimi kısa sürede püskürtüldü. Polis ekipleri ile darbe karşıtı askerler ve vatandaşın büyük bir kurtuluş mücadelesi vermesi de tarih sayfalarına kazındı. İstanbul'da ve Ankara'da darbe girişiminin başlatıldığı anlarda ihanet anlarını Yeni Şafak ilk olarak tüm dünyaya duyurdu. Yeni Şafak, "Fetullah Gülen Örgütü FETÖ mensubu paralel subaylar darbe girişiminde bulundu. Yeni Şafak Paralel Yapı mensubu askerlerin ihanet girişimine dair çarpıcı bilgiler elde etti" ifadeleriyle ilk bulguları yayınladı. Yeni Şafak Gazetesi, FETÖ'cü darbe girişimini günler öncesinde manşetten sık sık duyurdu.


Bir ay önce manşetlerden darbe uyarısı

21 Haziran 2016'daki “500 pilot sahte sağlık raporuyla saf dışı bırakıldı" haberiyle vatandaşları uyardı.

22 Haziran 2016'daki “Harbiye FETÖ'nün kumpası" başlıklı haberde, PDY'nin tasfiye için akılalmaz yöntemlere başvurduğu yönünde elde edilen bilgiler paylaşıldı.

24 Haziran 2016 tarihinde çıkan "FETÖ'nün infaz timi" manşetinde ise; "Gazeteci Haydar Meriç'in FETÖ tarafından öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Kararda, Meriç'in Gülen hakkında sansasyonel bir açıklama yapacağının duyulması üzerine şüpheliler tarafından takibe alındığı ifade edildi. İstihbaratçıların Meriç'i DHKP-C'li diye dinledikleri belirlendi" bilgileri yer buldu.

25 Haziran 2016, "GATA'da FETÖ kıyımı" haberinde ise örgütün yapılanmasına ilişkin net bilgiler paylaşıldı.

10 Temmuz 2016, "FETÖ'nün amiralleri" İzmir'deki casusluk davasına ilişkin detaylar duyuruldu.

13 Temmuz 2016, "Gerilim artsın, Mehdi gelsin", "Bahriyenin derin kulağı" başlıklı haberler de ilk sayfadan açıklandı.


Darbeden saatler önce FETÖ manşeti

Yeni Şafak, darbeden saatler önce attığı manşetle de FETÖ'nün ihanet adımlarına yer verdi. "TSK bile pes etti" manşetli haberde FETÖ iddianamesinde yer alan onlarca çarpıcı detay yer aldı.

#15 Temmuz
#gazete
#manşet
2 saat önce
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