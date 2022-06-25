Yeni Şafak ekibi Soylu ve Kirişçi ile hava denetimine çıktı: Dağ, tepe mücadele

Marmaris’te devam eden orman yangınıyla mücadele için devlet bütün imkanlarını seferber etti. Yangının ilk anından itibaren Marmaris’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 defa polis helikopteri ile yangın bölgesini havadan kontrol etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile birlikte helikopterle hava denetimine katıldı.

Yeni Şafak’tan Burak Doğan venŞahin Şen çalışmalara eşlik etti.

38 HELİKOPTER 15 UÇAK

Marmaris’te 21 Haziran’da başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarının 3. gününde, 38 yangın söndürme helikopteri ve 15 yangın söndürme uçağı katıldı. Gün aydınlanır aydınlanmaz, Dalaman’daki havaalanından hareket eden helikopterler yangın alanına gelerek gece boyunca yanan ormanlık alanın üzerine tonlarca su kütlesini ardı ardına bıraktı. 46 helikopterin 17’si Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından kiralanırken, 12’si Jandarma Genel Komutanlığına ve 6’sı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait olan helikopterlerin 3’ü ise Katar’dan gelerek yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

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36 DAKİKALIK SIKI DENETİM

Özellikle Kürardı tepesinde yoğunlaşan ve parça parça 5 bölgede oluşan yangına hızla müdahale edilirken, tütme olan bölgelere de helikopterlerce tonlarca su bırakıldı. Dün sabah 08.21’de hareket eden helikopterdeki yolculuğumuz 08.57’de sona erdi. 36 dakikalık havadan denetim boyunca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve İçişleri Bakan yardımcısı İsmail Çataklı yanan her alanı ve duman çıkan her bölgeyi titizlikle inceledi. Bakan Soylu, özellikle yangının devam ettiği Kürardı tepesinin etrafında helikoptere 4 tur attırarak detaylı bir incelemede bulundu. Saha da çalışan ekipleri de gözlemleyen Bakan Soylu yangın söndürme helikopterlerinin yangına nasıl müdahale ettiğini de havadan denetledi.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Bakan Soylu, yangının devam ettiği alanların yanı sıra yangın bölgesinin çevresinde konuşlu bulunan kara unsurlarını da denetledi. Geçen yıl meydana gelen büyük yangının ardından orman tepelerine yollar açılırken, helikopterle katıldığımız denetimde bir çok tepe ve orman içerisindeki kritik noktalarda arazöz, itfaiye aracı, dozer, kepçe ve sivil birliklerden oluşan ekiplerin yangının büyüme ihtimaline karşı hazır durumda olduğunu da deneyimledik. Yangının Değirmenyanı bölgesinden diğer bölgelere sıçrama ihtimalini de göz önüne alan ekiplerin, Değirmenyanı-Datça yolunun sık ormanlık tarafına bakan yol kenarlarına 18’i polis 3’ü jandarmaya ait olan TOMA’ları hazırda beklettiğini de gözlemledik. Yangın rüzgar etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı. Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı.

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