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İSTANBUL

Patlatıp gidiyorlar

Taliban’ın üst düzey yetkililerinden Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı Hacı Molla Fakir, Yeni Şafak’a konuştu. Havaalanı çevresinden sorumlu Taliban komutanı, havaalanının tamamının kontrolleri altında olmadığını, yabancı güçler tamamen terk ettikten sonra 2 gün içinde havaalanının tamamında kontrolü sağlayacaklarını söyledi. Röportaj esnasında havaalanında bir patlama meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafakın Taliban ile röportajı sırasında patlama oldu
Hacı Molla Fakir - Taha Hüseyin Karagöz

Kontrolleri altındaki noktalarda sorun yaşanmadığını, havaalanının güvenliğini sağlayacak güçte olduklarını ifade eden Taliban komutanı, havaalanındaki benzer patlamaların, yabancı güçlerin terk ettikleri alana zarar vermesinden kaynaklandığı bilgisini verdi: “Kendileri hasar verip gidiyor. Sahip oldukları alanları yakıyorlar ya da patlatıp zarar veriyor, öyle gidiyorlar.”

GÖNLÜMÜZ TÜRKİYE İLE

Havaalanını kimin işleteceği konusunda da açıklama yapan Fakir, ilk etapta kendi personelleriyle ilerleyeceklerini, daha sonra kardeş ülkelerle ilişkilere başlayacaklarını kaydetti. Türkiye’den ülkenin yeniden imarı konusunda destek isteyen Taliban komutanı, “Gönlümüz Türkiye ile bir atıyor. Türkleri seviyoruz” dedi. Türk askeriyle hiç karşı karşıya gelmediklerinin altını çizen Fakir, Mehmetçiğin Afganistan’a çok hizmetleri olduğunu söyledi.

Yeni Şafak'ın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
OYNAT 06:22
Yeni Şafak'ın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

Taliban'ın üst düzey yetkilileri arasında yer alan Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı Hacı Molla Fakir, Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'e açıklamalarda bulundu. Röportaj sırasında havaalanında patlama gerçekleşirken, Taliban komutanı, havalimanındaki patlamaların yabancı güçlerin terk ettikleri alana zarar vermesinden kaynaklandığını öne sürdü. Türkiye'den Afganistan'ın yeniden imarı konusunda destek beklediklerini belirten Fakir, “Türkiyeli Müslümanlarla gönlümüz bir atıyor. Türkleri seviyoruz. Türklerle güzel ilişkiler kurmayı istiyoruz. Türk hükümetinden isteğimiz Afganistan'ın yeniden yapılanmasında, imarında yatırım gerçekleştirmeleri' dedi.

HERKES ÖZGÜRCE YAŞAYABİLİR

Hacı Molla Fakir, Taliban’ın kadınlara kötü muamelede bulunduğu ve sakalsız erkeklere dahi müdahale ettiğine yönelik soruya şu cevabı verdi: “Bunlar düşmanların propagandaları. Kötülemek için yapıyorlar. Hiçbir hakikati yok. İnsanlar özgür bir şekilde yaşayabilirler.”

Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz'ün Kabil'den bağlandığı TVNET canlı yayınında silah sesleri
OYNAT 01:22
Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz'ün Kabil'den bağlandığı TVNET canlı yayınında silah sesleri
ABD 20 yıllık işgalin ardından Afganistan'dan tamamen çekildi. ABD'nin son tahliye uçağının Kabil Havalimanı'ndan kalkması sonrası Afgan halkı havaya ateş açarak zafer kutlaması yaptı. O anlar, Kabil'de bulunan Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'ün TVNET canlı yayınında ekranlara yansıdı.
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Patlatıp gidiyorlar

Patlatıp gidiyorlar

​Taliban'ın üst düzey yetkilisi, Yeni Şafak'a konuştu.
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