Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yeni tedbirler alacağız
İSTANBUL TÜRKİYE

Yeni tedbirler alacağız ​

Yeni tedbirler alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların tüm uyarılara rağmen kapalı mekanlarda sigara içtiğini ve maske takmadığını söyledi. Erdoğan, “Maske, mesafe ve hijyen, bunlar çok önemli. Fakat buna dikkat edilmediği sürece artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tabii biz Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Yoğun talep var
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Yoğun talep var

Bir gazetecinin Kovid-19 vakalarının artması ve alınan yeni tedbirlere ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulu’nun her türlü hazırlığı, çalışmayı yürüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

  • “Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. ‘TAMAM’ diye ifade ettiğimiz, özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tabii biz şu anda Sağlık Bakanlığımız’ın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

FİZİKİ ALTYAPI SIKINTIMIZ YOK

Bizim fiziki altyapı olarak aslında bir sıkıntımız yok. Yani hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Şu anda tedbir olarak aşı konusu biliyorsunuz gündemde. Aşıyla alakalı olarak da şu anda bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya’da özellikle Uğur Bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Tabii vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki bunları da süratle inşallah aşalım.”

AŞI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Erdoğan, yurt dışından alınacak aşı siparişleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine, şunları söyledi:

  • “Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar şu anda bize bu çalışmaları yürüten firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlar üzerinden hareket ediyoruz. Bu raporlara göre de en erken nisan olabileceğini söylüyorlar ama bizim şu anda aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Mesela benim Sayın Putin ile yaptığım görüşmeler var, aynı şekilde Çin Sağlık Bakanı’yla Sağlık Bakanım’ın yaptığı görüşmeler var, bu görüşmeler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kanal İstanbul ihale safhasında

Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu toplantısına başkanlık yapacağının hatırlatılması üzerine, kendisinin Varlık Fonu’nun resmen başkanı olduğunu ifade etti. Daha önce belli periyotlarla aldıkları kararları bundan sonraki süreçte de devam ettireceklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

  • “Bunda fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik Varlık Fonu’nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Örneğin dün mesela Katar Emiri’nin Türkiye ziyareti, aslında atılan bu adımlardan bir tanesidir. Biliyorsunuz 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutunuz da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımlar var.

YOĞUN ŞEKİLDE TALEP ARTIYOR

  • Önümüzde bizim en büyük proje, benim ‘Çılgın Projem’ dediğim, Kanal İstanbul Projesi’dir. Şu anda Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel bunlar var. Dikkat ederseniz şu an itibarıyla yine bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Yatırımlarımız alt yapı, üst yapı olarak devam ediyor. Bunların içerisinde dikkate değer, bir numaralı proje, Kanal İstanbul Projesi’dir. Projenin mimari boyutu hazırdır, bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Bu adımı da en kısa zamanda atarak, Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok farklı bir güce ulaşacaktır.
Abone Ol Google News
Üniforma da geri alınacak

Üniforma da geri alınacak

​Davada simgesel kararlar da alındı.
MBS’den yeni tasfiyeler

MBS’den yeni tasfiyeler

Şimdi de bürokratlara kanca attı.
On dakikada sonuç veriyor

On dakikada
sonuç veriyor

​Erzurum Teknik Üniversitesi'nden sevindirici haber geldi.
Fransa'da ırkçı zorbalık

Fransa'da ırkçı zorbalık

​Ülkede polis şiddeti yine gündemde.

Abdullah Avcı <br>ikide iki yaptı

Abdullah Avcı
ikide iki yaptı

​Trabzonspor iki haftadır gol yemeden kazanıyor.
Erzurumlulara müjde

Erzurumlulara müjde

​Yeni fabrikalar, yeni istihdam alanları kurulacak.
İranlı nükleer<br>bilimci öldürüldü

İranlı nükleer
bilimci öldürüldü

​Bir numaralı şüpheli İsrail.

Üç ay daha ertelendi

Üç ay daha ertelendi

​İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge.
Can kaybı<br>rekor seviyede

Can kaybı
rekor seviyede

Vaka sayısı 30 bine dayandı.
Türkiye Varlık Fonu kurulu toplandı

Türkiye Varlık Fonu kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor.
Bu sefer de<br>üçe katladılar

Bu sefer de
üçe katladılar

​Katlanabilir telefonlarda çıta bir 'kat' daha yükseldi.
Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

​Acı hikaye: Eşi bile cenaze törenine katılamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.