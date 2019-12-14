Yeni 'temel atmama' törenleri yolda: İBB'nin yeni stratejik planında 'yatırım harcamaları' kırpıldı, 'konser ve organizasyon' harcamaları arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB Meclisi’ne sunduğu 25 milyar 850 milyon liralık 2020 yılı bütçesi kabul edildi. Cumhur İttifakı, o oylamada 'evet' oyu verirken 'Hizmet aksaklığı yaşanmaması' şerhini düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Ancak söz konusu stratejik plan, bazı harcama kalemlerindeki artış ve azaltılmalarla AK Parti grubunun tepkisini topladı.

OYNAT 00:00 Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine 'Stratejik Plan' tepkisi: Yatırımları azaltıp, konser harcamalarını artırmışsınız! stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 yılı bütçesi Saraçhane'deki meclis toplantı salonunda görüşüldü.



AK Parti grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Göksu, 2020-2024 Stratejik Planı'nın vizyon kısmında öncelenen 'adil', 'yeşil' ve 'yaratıcılık' gibi temel kavramların plan içerisinde karşılığının bulunmadığını söyledi.



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313 kilometre raylı sistem vaat etmişti

Seçim döneminde İstanbul'da raylı sistemleri 630 kilometreye ulaştıracağını vaat eden İmamoğlu'nun, 4 yıl içerisinde 313 km yeni raylı sistem hattını devreye sokması gerekiyor.

AK Parti 317 kilometrelik raylı sistem bıraktı

Zira günümüzde İstanbul, AK Parti dönemlerinde yapılan 234 kilometre raylı sisteme sahip. Ulaştırma Bakanlığı tarafından da 83 kilometrelik hat, açılış için gün sayıyor.

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Yatırımın bütçedeki payı yüzde 52'den yüzde 38'e düştü

4 yılda 313, yılda ortalama 78 km metro inşa etmeyi taahhüt eden İmamoğlu, stratejik planda yatırım bütçesini yüzde 38'e düşürdü. Bu oran daha önceki dönemlerde ortalama yüzde 52 düzeyindeydi.

Ayrılan paranın tamamıyla yılda 7 kilometre metro yapılabilir

Yine aynı bütçede raylı sistemler için ayrılan miktar tam olarak 3.4 milyar TL. Söz konusu rakamla yılda 7 kilometreye, 4 yılda ise en fazla 30 kilometre metro hattı inşa edilebiliyor.

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Konser, organizasyon ve araç kiralaması bütçesi arttı

Öte yandan konser, organizasyon ve araç kiralamalarının yapıldığı 'destek hizmetleri'nin bütçesi artırıldı. İmamoğlu döneminde çeşitli organizasyonlar dahilinde yapılan milyonlarca liralık konser harcamaları çokça tartışılmıştı. Söz konusu bütçeyle yeni tartışmaların zemini oluştu.

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Deprem çalışmaları bütçesinin yarısından fazlası kırpıldı

"Deprem seferberliği başlatmalıyız" ifadelerini kullanan, "İstanbul Valiliği'nin deprem toplantısına çağrılmadım" iddiasıyla günlerce ülke gündemini işgal eden ve resmi makamlarca yalanlanan İmamoğlu, deprem bütçesinde kesintiye gitti. Deprem Risk yönetimi Daire Başkanlığı'nın bütçesi yüzde 65 oranında kırpıldı.

2009'da iptal ettirmişlerdi, 2019'da teklif ettiler

Önceki dönem CHP'li İBB Meclis üyeleri tarafından yargıya taşınarak iptal ettirilen 'tahvil ihracı' işlemi, yeni stratejik belgede 'kaynaklar' arasında yerini aldı. İmamoğlu yönetimi, 2009 yılında mahkeme kararıyla iptal ettirilen o işlem üzerinden, 1.1 milyar TL'lik kaynak oluşturmayı planlıyor.

Gayrimenkul satışı 2 katına çıkıyor

İmamoğlu yönetimi 25 milyar TL'lik bütçesini hayata geçirebilmek için 4.6 milyar TL borçlanmayı ve 4 milyar TL'lik gayrimenkulu satmayı planlıyor. Söz konusu Gayrimenkul satışı önceki dönemin 2 katına tekabul ediyor.