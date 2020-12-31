Yeni yıl öncesi garaja sahte içki baskını: İçkiler gizli bölmeden çıktı

Ele geçirilen bin 200 şişe içkinin bir kısmı.

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bir garajda sahte içki yapıldığına dair ihbar üzerine çalışma başlattı. 30 Kasım tarihinde yapılan operasyonda şüpheli H.D. (57) gözaltına alınırken, bin 200 şişe sahte içki ele geçirildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede sahte içkilerin yeni yıl gecesi piyasaya sürüleceğini tespit etti.



İMALATHANENİN İÇERİSİNDE GİZLİ DEPO BULUNDU

Yapılan incelemelerde kaçak içkileri saklamak için imalathanenin içerisinde bir gizle bölme yapıldığı ve yılbaşı öncesi duvarın yıkılarak sahte içkilerin çıkartıldığı belirlendi. Öte yandan şüphelinin Gaziosmanpaşa halk pazarında bir peynir tezgahı işlettiği, kaçak içkileri tezgahın altında saklayarak da müşterilerine sattığı öğrenildi.

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