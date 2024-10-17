Yenidoğan Çetesi hakkında iddianame hazırlandı: Doktor Fırat Sarı'ya 266 yıl hapis cezası istendi

Bebekleri özel hastanelerin Yenidoğan servislerine yönlendirerek, haksız kazanç elde eden ve bebeklerin ölümüne neden olan çeteye operasyon yapan savcı makamında ölümle tehdit edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar soruşturma Savcısı tarafından yürütülen soruşturmada milyarlarca liralık vurgun ve birçok cinayet ortaya çıkarıldı. Kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul eden skandalın soruşturmasını yürüten savcıya uzun süredir tutuklu bulunan şüphelilerin tahliye edilmesi için baskı yapılıyordu.