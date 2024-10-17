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Yenidoğan Çetesi hakkında iddianame hazırlandı: Doktor Fırat Sarı'ya 266 yıl hapis cezası istendi

Yenidoğan Çetesi hakkında iddianame hazırlandı: Doktor Fırat Sarı'ya 266 yıl hapis cezası istendi

09:3617/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yenidoğan çetesi iddianamesinde yeni gelişme.
Yenidoğan çetesi iddianamesinde yeni gelişme.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Doktor Fırat Sarı'ya 266 yıl hapis cezası istendi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirme aşamasında olan iddianameyi kabul etmesi halinde sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.




#İstanbul
#Yenidoğan Çetesi
#Bakırköy

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