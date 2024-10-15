Fezlekedeki tespitler kan dondurdu

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 180 yıldan 273'şer yıla kadar hapisle, ambulans şoförü olan şüpheli G.M.Ö.’nün ise 45 yıldan 93 yıla kadar hapis cezası istendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 725 sayfalık fezlekede 10 bebek, hayatını kaybetmesi nedeniyle ‘maktul’ olarak yer aldı. Aralarında hastane sahipleri, doktor ve hemşirelerinde bulunduğu 22’si tutuklu 47 kişi hakkında düzenlenen fezlekede kan dondurucu bilgiler yer aldı. Hazırlanan fezlekede, örgüt lideri olduğu iddia edilen şüpheli Dr. Fırat Sarı’nın ve örgüt yöneticisi zanlı Dr. İlker Gönen’le birlikte hareket edip hastanelerin uygun koşullarda tedavi verebilecek durumda olup olmadığına bakmaksızın, bebek hastaların hayatı pahasına, anlaşmalı oldukları hastanelere usulsüz yöntemlerle sevk ettirdikleri kaydedildi.





RAPORLARI HEMŞİRELER YAZDI

Fezlekede, şüphelilerin, SGK'den yüksek meblağda ödeme almak için bebeklerin yatış sürelerini uzattıkları, tedavi şartları yeterli olmayan hastanelere sevk edilen bazı bebek hastaların kısa sürede eks olduğu, bebek hastaların epikriz raporlarını doldurmadıkları, daha sonradan tüm bebeklere aynı veya çok benzer nitelikte epikriz raporlarının doktorlar tarafından yazılması gerekirken hemşireler tarafından yazıldığının tespit edildiği vurgulandı.





PASİF ÖTANAZİ

Fezlekede yenidoğan yoğun bakımındaki bebeklere, Türkiye'de uygulanmayan "hastaya pasif ötanazi" yapıldığı kaydedildi. İyileşen bebeklerin daha fazla ödeme almak için yoğun bakımda tutulduğu, bu durumda bazı bebeklerin enfeksiyon kaparak, öldüğü belirtildi.





PİYASA FİYATININ ÜSTÜNDE PARA ALDILAR

Fezlekede, şüphelilerin, kimi zaman da yabancı uyruklu bebek hasta yakınlarının mağduriyetinden ve düşkünlüğünden faydalanıp örgüt üyesi hemşireler aracılığıyla, "simsarlık" diye tabir edilen şekilde hasta yakınlarından piyasa fiyatının üstünde tedavi masrafları alıp kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları anlatıldı.



















