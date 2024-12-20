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Yenidoğan soruşturmasında adı geçen 13 hastane ve 3 şirkete kayyum

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen 13 hastane ve 3 şirkete kayyum

Esmanur Tuna Sarraç
16:3920/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yenidoğan Çetesi'nde adı geçen hastanelere kayyum atandı.
Yenidoğan Çetesi'nde adı geçen hastanelere kayyum atandı.

Türkiye'nin en vicdansız suç örgütü olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliği, 13 hastane ve üç şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) kayyum olarak atadı.

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 'yenidoğan çetesi' davası sanıklarının da yer aldığı
23 kişi ile 3 şirketin mal varlığına el konulurken, 13 hastane ve 3 şirkete de kayyum
atandı. TMSF tarafından görevlendirilen ekipler, ilgili hastane ve şirketlerdeki çalışmalarına başladı. Fon Kurulu, kamu sağlığını öncelik olarak belirleyerek yeni yönetim organizasyonunu oluşturdu.
23 kişi ile 3 şirketin mal varlığına el konulurken, 13 hastane ve 3 şirkete de kayyum atandı.
Kayyım atama kararı, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanırken, ilgili hastane ve şirketlerin isimleri TMSF’nin resmi internet sitesinde yer alan
'Kayyum Olunan Şirketler'
listesine eklendi.

13 hastane ve üç şirkete kayyum

Avcılar Hospital Hastanesi, Özel Doğa Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Silivri Kolan Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Avrupa Şafak Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Çorlu Reyap Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketine, GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Limited Şirketi ve Sarıoğlu Turizm Ticaret AŞ'ye kayyum atandı.

Hukuki süreç devam ederken, atanan ekiplerin hastanelerdeki yönetim ve hizmet standartlarının korunması için yoğun bir çaba harcadığı belirtiliyor. TMSF, sürecin şeffaf ve etkin bir şekilde yürütüleceğini vurgulayarak kamuoyunu bilgilendirme taahhüdünde bulundu.





#Yenidoğan
#Kayyum
#Yenidoğan Çetesi
#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

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