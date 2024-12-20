Yenidoğan soruşturmasında adı geçen 13 hastane ve 3 şirkete kayyum

Türkiye'nin en vicdansız suç örgütü olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliği, 13 hastane ve üç şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) kayyum olarak atadı.
13 hastane ve üç şirkete kayyum
Avcılar Hospital Hastanesi, Özel Doğa Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Silivri Kolan Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Avrupa Şafak Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Çorlu Reyap Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketine, GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Limited Şirketi ve Sarıoğlu Turizm Ticaret AŞ'ye kayyum atandı.
Hukuki süreç devam ederken, atanan ekiplerin hastanelerdeki yönetim ve hizmet standartlarının korunması için yoğun bir çaba harcadığı belirtiliyor. TMSF, sürecin şeffaf ve etkin bir şekilde yürütüleceğini vurgulayarak kamuoyunu bilgilendirme taahhüdünde bulundu.