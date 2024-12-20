Yenidoğan soruşturmasında adı geçen 13 hastane ve 3 şirkete kayyum

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 'yenidoğan çetesi' davası sanıklarının da yer aldığı

23 kişi ile 3 şirketin mal varlığına el konulurken, 13 hastane ve 3 şirkete de kayyum