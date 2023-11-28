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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'na Şampiyonlar Ligi düzenlemesi

Metro İstanbul, Galatasaray-Manchester United müsabakası nedeniyle yarın M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek seferler yapılacağını açıkladı.

19:15 - 28/11/2023 Salı
AA
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray-Manchester United arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek seferler yapılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yarın 18.45-20.30 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.




#Metro Seferleri
#düzenleme
#Galatasaray-Manchester United
#sefer
#Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
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