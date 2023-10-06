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Yenilendikçe güçleniyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Ekim Cumartesi günü (yarın) yapılacak olan 4. Olağanüstü Büyük Kongre öncesi 81 il teşkilatı ile eş güdümlü olarak basın toplantısı düzenledi.

Yusuf Özdemir
04:00 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Osman Nuri Kabaktepe.

Osman Nuri Kabaktepe.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti’nin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğunu söyledi. Osman Nuri Kabaktepe, ‘Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. “Hep yeni hep ileri” diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz’ dedi.

ADAY KASIM AYINDA

Yeni Şafak’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayınızı ne zaman açıklayacaksınız sorusuna yanıt veren Kabaktepe, ‘Büyük kongrenin ardından aday belirleme çalışmalarına başlayacaklarını, adaylarını Kasım ayından itibaren ilan edebileceklerini’ ifade etti. Kabaktepe, “AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Yaklaşık çeyrek asırdır; 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir” ifadelerini kullandı.




#siyaset
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
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