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ANKARA

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu 15 Temmuz’u biliyordu

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TVNET’te eski partisi CHP’ye ağır suçlamalar yöneltti: FETÖ’cüler CHP’yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu (Kılıçdaroğlu) göreve getirmiş. CHP’de 14. kat var. Her şey orada dönüyor. Ben darbeyi önceden bildiklerini düşünüyorum. Enver Altaylı iddianamesinde bin 200 defa görüşme olduğu söyleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu 15 Temmuz’u biliyordu
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, eski partisi CHP’den ayrılma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. TVNET canlı yayınında çarpıcı ifadeler kullanan Yılmaz, CHP yönetimine ağır ithamlar yöneltti. CHP’den neden ayrıldığı sorulan Öztürk Yılmaz, “Koyun olmayı reddettim. Yanlış gördüğüm şeye alet olmam. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ’cüler CHP’yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirmişler. Ben ‘Neden iktidar olamıyoruz’ diye sorduğumda cevap alamıyorsun” dedi.

14’ÜNCÜ KAT GÖNDERMESİ

CHP’nin iktidar alternatifi olamadığını, raydan çıktığını kaydeden Yılmaz, FETÖ ağzıyla yapılan açıklamalara itiraz ettiğini belirtti. CHP Genel Merkezi’ndeki 14’üncü kata dikkat çeken Yılmaz, gizli görüşmelerin orada yapıldığını söyledi: “‘FETÖ’cüleri ihraç et, yoksa seninle çalışmayacağım’ dedim. Başından beri uyardım onu. CHP’de 14’üncü kat var. Her şey orada dönüyor. Ben darbeyi (15 Temmuz darbe girişimi) önceden bildiklerini düşünüyorum. Enver Altaylı iddianamesinde 1200 defa görüşme olduğu söyleniyor. Şu an hala orada özel danışmanlık görevi yapıyor.”

Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye '14'üncü kat' üzerinden ağır sözler: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı
OYNAT 05:20
Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye '14'üncü kat' üzerinden ağır sözler: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TVNET canlı yayınında, eski partisi CHP'den ayrılma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Partinin en üst düzey sıralarında yer almasına rağmen partiden kopan Yılmaz, 'Koyun olmayı reddettim. ODTÜ mezunuyum ve yanlış gördüğüm şeye alet olmam. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirdi.' diye konuştu. CHP'de 14'üncü kat olduğunu ve gizli görüşmelerin burada yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, 'CHP yönetimi 15 Temmuz'u önceden biliyordu' dedi.

CHP DIŞARIDAN YÖNETİLİYOR

15 Temmuz’da Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde kahvesini yudumlayan Kılıçdaroğlu’na, o gece zorla kınama açıklaması yaptırdığını da belirten Öztürk Yılmaz, CHP’nin dışarıdan yönetildiğini kaydetti: “İttifaklar nasıl oluştu? Atatürkçü bir parti, HDP ile anayasa çalışması yapıyor. Atatürk’ün felsefesinde birleştirme var, diğerinde federal bir yapıyla ayrıştırmak var. Nasıl oluyor ki, milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti de (İYİ Parti) üçüncü parti oluyor. Bunları kim bir araya getiriyor? Dışarısı getiriyor. Dış destekli kukla muhalefet diye boşuna demiyorum.”

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