Yer İstanbul: Kedi tırmalaması görme kaybına neden oldu

Bu bakterinin özellikle kedilerden bulaştığına dikkati çeken Erdoğan,

"Kedilerin ısırması, tırmalaması veya açık bir yaraya temas etmesi sonucu bulaşabilir. Özellikle temas ettiği yerde şişlik, yanma, durum bozukluğu, ısırdığı noktanın olduğu yerin lenf bezlerinde şişlik yapabilir. Gözde ise nörolatik dediğimiz göz sinir merkezinde iltihaba neden olabilir. Temas sonrası o bölgenin temiz ve bol sabunlu suyla yıkanması gerekiyor. Bir hafta ile 10 gün arasındaysa en yakın sağlık merkezine başvuru yapılması gerekiyor. Geç tanı konulduğunda veya tutum şiddetli olduğu zaman kalıcı görme kaybına neden olabilir"