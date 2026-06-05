Yerebatan Sarnıcı’nın devrine durdurma

2 Haziran’da mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen sarnıç, dün bir kez daha el değiştirdi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi (İstinaf), devire ilişkin işlemin yürütmesini durdurma kararı verdi.

Ancak, mahkeme süreci sarnıcı vurdu. İBB yürütmeyi durdurma kararından önce tahliye hazırlığı yaparken sarnıca zarar verdi. İBB'nin, monitörleri, kayıt cihazlarını ve kabinleri, mutfak bölümündeki dolap, eviye ve bataryaları, gişe alanındaki bankolar ile yükseltilmiş döşemeleri söktüğü tespit edildi. Sarnıç genelindeki klima ve güvenlik kameraları da İBB tarafından götürüldü.