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Yerebatan Sarnıcı’nın devrine durdurma

Yerebatan Sarnıcı’nın devrine durdurma

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:005/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Yerabatan Sarnıcı
Yerabatan Sarnıcı

İstanbul’da bulunan Yerebatan Sarnıcı ile ilgili yargı süreci yılan hikayesine döndü.

2 Haziran’da mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen sarnıç, dün bir kez daha el değiştirdi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi (İstinaf), devire ilişkin işlemin yürütmesini durdurma kararı verdi.

İÇERİSİ HARABE

Ancak, mahkeme süreci sarnıcı vurdu. İBB yürütmeyi durdurma kararından önce tahliye hazırlığı yaparken sarnıca zarar verdi. İBB'nin, monitörleri, kayıt cihazlarını ve kabinleri, mutfak bölümündeki dolap, eviye ve bataryaları, gişe alanındaki bankolar ile yükseltilmiş döşemeleri söktüğü tespit edildi. Sarnıç genelindeki klima ve güvenlik kameraları da İBB tarafından götürüldü.


#Yerebatan Sarnıcı
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