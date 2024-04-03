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Yerel seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

31 Mart yerel seçimleri sonrası sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

16:18 - 3/04/2024 Çarşamba
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşanlarla ilgili soruşturma başlattı.


Suç unsuru taşıyan paylaşımlara soruşturma


Söz konusu bilgileri alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak re'sen soruşturma başlatıldı.




#Seçim
#SAVCILIK
#soruşturma
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