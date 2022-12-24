Gündem Yerinde hizmet sırası Kurna Mahallesinde
İSTANBUL

Yerinde hizmet sırası Kurna Mahallesi’nde

Şile Belediyesi “Adım Adım Yerinde Hizmet” uygulamalarına devam ediyor. Belediye ekipleri bakım-onarım çalışmalarından sağlık taramasına kadar birçok hizmeti Kurna Mahallesi sakinlerinin ayağına götürdü.

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İstanbul Yeni Şafak
Yerinde hizmet sırası Kurna Mahallesi’nde
Kurna Mahallesi'nde yerinde hizmet uygulaması.

İstanbul Şile Belediyesi, “Adım Adım Yerinde Hizmet” çalışmaları kapsamında, ot biçme, peyzaj çalışmaları, genel bakım-onarım çalışmaları, camii temizliği ve sağlık taraması gibi birçok hizmeti eş zamanlı bir şekilde Kurna Mahallesi ile buluşturdu.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, mahalleliler ile teker teker sohbet etti ve yönelttikleri soru, öneri, talep ve görüşleri dinledi. Şile Belediyesi’ne bağlı tüm idari kadronun ve teknik personelin de hazır bulunduğu programda, Başkan Ocaklı, belediye olarak ilçenin her köşesine kapsamlı hizmet götürüleceğinin altını çizdi. Vatandaşları mutlu ve huzurlu kılmanın çabası içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Ocaklı, “Şile için 28.’sini gerçekleştirdiğimiz ‘Adım Adım, Yerinde Hizmet’ çalışmalarının Kurna Mahallesi etabını tamamlıyoruz. Hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

HAYIR DUASINI ALDIK

Mahalle sakinlerinin sıcak ve iyi bir ev sahipliği gösterdiğine değinen Başkan İlhan Ocaklı sözlerini şöyle sürdürdü: “Her zaman olduğu gibi başkan danışmanlarımız, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve bütün çalışma arkadaşlarımız ile beraber, sabah kahvaltısı ile başlayıp, vatandaşlarımızı dinlediğimiz ve sonrasında da araziye dağılarak, ihtiyaç duyulan hizmeti yerinde tespit edip, çözüm ürettiğimiz bir saha çalışmasını oldukça bereketli geçecek şekilde gerçekleştirdik. Yaşlılarımızı ve büyüklerimizi ziyaret ederek, hayır dualarını aldık. Bugün de yine aynı şekilde, arkadaşlarımız bu çalışmalarını eksiksiz olarak yerine getirdiler.”

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