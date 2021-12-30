Yerli Turkovac İstanbul'da yapılmaya başlandı

Yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac, İstanbul'daki şehir hastanelerinde yapılmaya başlandı.

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen yerli Kovid-19 aşısı Turkovac, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Turkovac aşısı olmak isteyenler sabah erken saatlerden itibaren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.

Turkovac aşısı İstanbul'da yapılmaya başlandı.

"Aşı için 500 randevu alındı"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bugün uygulanmaya başlayan Turkovac aşımız bir inaktif virüs aşısı. Bu şekilde olan inaktif virüs aşılarını uygulayabilmenin yolu da virüsü izole etmekten geçiyor. Yine bu aşılar üzerinde çok fazla faz çalışması geçirmesi gerekiyor. Gönüllüler üzerinde ciddi bir takip süreci gerektiriyor. Uzun bir sürecin sonunda kendi aşımızı elimize alma imkanına kavuştuk. Belki de bu uzun yol sürecinin en güzel günü bugün olsa gerek. Vatandaşlarımızda ciddi bir teveccüh gösterdi. Randevular dün geç saatte açıldı. Geç saatte açılmasına rağmen randevuların birçoğu gece de alınmıştı zaten. Şimdi sabah da alınmaya devam ediyor. Dün bizim hastanemiz için 500 civarında randevu alındı. Bu saat itibarıyla bu sayının bin kişiyi bulduğunu düşünüyorum" dedi.

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Turkovac aşısı İstanbul'da yapılmaya başlandı.

"Turkovac 2 ile 8 derece arası saklanabiliyor"

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu aşı 2 ila 8 derece arası saklanabiliyor. Yani bizim çocukluk aşılarımız gibi. Bu da aşının transferi ve saklanması anlamında kolaylık sağlıyor demek. Belki de dünyanın -70 şartlarını sağlayamayan ve bu nedenle aşı uygulayamayan birçok ülke bir umut olabiliriz. Bir de en son yaptırılan aşıdan ya da hastalıktan sonra hatırlatma dozları yapıyoruz. Aşının belli bir süre sonra koruyuculuğu düşüyor. Bunu öngörerek artık 3 ayda bir hatırlatma dozları yapıyoruz" dedi.

Turkovac aşısı İstanbul'da yapılmaya başlandı.

"uzun süredir Turkovac aşısını bekliyorduk

Aşı olmaya gelen Halit Çebi, "Turkovac C aşısı oldum. Vatana millete hayırlı olsun. Diğer aşılara güvenmeyip Türk aşısı olmak isteyenlere de nasip olur inşallah. Türk hekimlerine, bilim adamlarına güveniyorum" dedi. Muharrem Ertürk ise "Uzun süredir Turkovac aşısını bekliyorduk. Şu an üçüncü doz aşımı olacağım. Daha önce BioNTech olmuştum ancak zorunlu kaldığım için oldum. Herkes kendi sağlığı için aşısını olsun" diye konuştu.

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Turkovac aşısı İstanbul'da yapılmaya başlandı.

"Hiç aşı olmadım Turkovac aşısını bekledim"

Hiç aşı olmadığını ve bu zamana kadar TURKOVAC aşını beklediğini belirten Nail Ergin, "Bu süreçte olabildiğince kendimi korumaya çalıştım. Zamanında gönüllü olmak istedim. Ancak yaşımdan dolayı kabul edilmedim" dedi. Mehmet Somalı, ise "50 yıl sonra Türkiye kendi aşısını üretti. İsteyerek ilk gün koşarak aşı olmaya geldik. Çünkü Türk doktorları gayret etti ve bu aşıyı üretti. Bu aşıyı bütün millet olarak hepimiz kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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