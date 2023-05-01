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Yeşil Sol’un adayı gözaltında

Yeşil Sol Parti’nin İstanbul milletvekili adayı Burcu Ayyıldız, İzmir milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım ve Eskişehir milletvekili adayı Muslum Koyun ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü’nün de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şahin Şen
04:00 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şahin Tümüklü, Burcu Ayyıldız.

Şahin Tümüklü, Burcu Ayyıldız.

Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü MLKP’nin sözde gençlik yapılanmasına (SGDF) operasyon düzenlendi. Operasyonda Yeşil Sol Parti’nin İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Burcu Ayyıldız, İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım ve Eskişehir milletvekili adayı Muslum Koyun ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü’nün de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve bir süre önce hapisten çıkan SGDF Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Yeşil Sol Parti İstanbul 2’nci bölge 18’inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Berfin Polat’ın firari olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6’sı kadın 10 şüphelinin Eskişehir’deki işlemleri devam ediyor. Firari 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar ise sürüyor.




#Yeşil Sol Parti
#HDP
#Şahin Tümüklü
#Burcu Ayyıldız
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