Yeşil Sol’un adayı gözaltında

Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü MLKP’nin sözde gençlik yapılanmasına (SGDF) operasyon düzenlendi. Operasyonda Yeşil Sol Parti’nin İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Burcu Ayyıldız, İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım ve Eskişehir milletvekili adayı Muslum Koyun ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü’nün de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve bir süre önce hapisten çıkan SGDF Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Yeşil Sol Parti İstanbul 2’nci bölge 18’inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Berfin Polat’ın firari olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6’sı kadın 10 şüphelinin Eskişehir’deki işlemleri devam ediyor. Firari 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar ise sürüyor.