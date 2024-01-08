|
Gündem

'Yetenek Kapısı Bölgesel Kariyer Fuarları' Doğu Karadeniz'e misafir oluyor: Albayrak Grubu tüm gücüyle genç yeteneklere destek olmaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla 2019 yılından bugüne gençleri işverenlerle buluşturan Bölgesel Kariyer Fuarları 8-9 Ocak tarihlerinde Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Fuarın ana sponsorlarından olan Albayrak Grubu, Trabzon Port başta olmak üzere tüm gücüyle genç yeteneklere destek olmaya hazırlanıyor.

16:50 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Albayrak Grubu, 8-9 Ocak tarihleri arasında Trabzon Port ile gençlere destek olmaya devam edecek.
Albayrak Grubu, 8-9 Ocak tarihleri arasında Trabzon Port ile gençlere destek olmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin 4. kez ev sahipliği yapacağı Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı’nda (DOKKAF‘24), Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 5 paydaş üniversite öğrenci ve mezunlarını bir araya getiriyor. Öğrenci ve mezunları Türkiye’nin önde gelen kurum temsilcileri ve insan kaynakları ile buluşturarak; firmaları tanıma, staj ve iş bulma imkânından yararlanmasını amaçlayan fuarın Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ne Sukkar Şeker ile katılan Albayrak Grubu, 8-9 Ocak tarihleri arasında Trabzon Port ile gençlere destek olmaya devam edecek.

Gençler Trabzon'a güç katıyor

Bölgesel Kariyer Fuarları’nın Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ne Sukkar Şeker ile katılan Albayrak Grubu; Doğu Karadeniz’e ise Trabzon Port ile destek olmaya devam edecek. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan modern İpek Yolu olan Trabzon Port, DOKKAF’24 ile gençlerle buluşmak için gün sayıyor. Liman yatırım ve çalışma prensipleriyle Great Place To Work anketlerinde “Avrupa’nın En İyi İşvereni” ödülüne layık görülen Trabzon Port, tecrübeli kadrosunun yanında gençlere de verdiği kıymetle genç yetenekleri çalışmalarıyla buluşturuyor. DOKKAF’24 bünyesinde sponsorluk sağlayan marka, bölgesel kalkınmanın temel taşlarından birinin gençler olduğunun farkında.

2013 yılından bugüne Türkiye’deki 180 uluslararası liman arasında, borsa aracılığıyla kendi insanlarına paylaşımı sağlanan tek liman konumunda olan Trabzon Port, işveren marka değerinin artırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kurumlara kazandırılması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Bu yaklaşım, markanın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde gerçekleşen DOKKAF’24’e bakışını da gözler önüne seriyor.

Her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın yer aldığı DOKKAF’24; mezun ve mezun adayları için iş, öğrenciler için ise staj imkânları sağlayarak kariyer çalışmalarının kıymetini artırıyor.

Bu nedenle üniversite öğrenci ve mezunlarıyla doğrudan temas kurmanın oldukça değerli olduğunu düşünen Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk,
"İş dünyasının geleceğine yön verecek olan potansiyel yetenekleri keşfetmek; bilgi, birikim ve tecrübelerimizi aktarabilmek adına iki gün boyunca Doğu Karadeniz Kariyer Fuarında olacağız. Grubumuzun tüm markaları, “Potansiyelinizi keşfetmek için sınırları aşıyoruz, çünkü Yetenek Her Yerde!” sloganını sahiplenerek pek çok hususta genç yeteneklerin yanında olmuştur. Ana sponsoru olduğumuz bu fuarda, genç yeteneklere deneyimlerimizi aktararak, onları iş dünyasına kazandırabilmek adına çeşitli fırsatlar sunacağız. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde gerçekleştirilen bu kariyer fuarını, öğrenci ve yeni mezunlar için çok faydalı buluyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı.
Hüseyin Yavuztürk
Bölge üniversite öğrencilerine büyük katkı sağlayacak fuarda panel konuşmacılarından olan Albayrak Grubu İşe Alım Müdürü Bilal Aydoğdu,
"Avrupa’nın En İyi İşvereni ödülüne layık görülen Trabzon Port şirketimizle fuara katılıp, öğrenci ve mezunlarla bir araya geldiğimiz için çok heyecanlıyız. Tüm öğrencilere, iş dünyasında başarıya götürecek güncel gelişmeler ve trendler hakkında rehberlik etmeye hazırız. Kariyer planlaması, özgeçmiş hazırlama teknikleri, mülakat teknikleri, etkili iş başvuru stratejileri ve güncel insan kaynakları trendleriyle ilgili bilgi almak isteyen tüm öğrencileri standımızda misafir etmekten mutluluk duyacağız.”
dedi.

#Albayrak Grubu
#Yetenek Her Yerde
#Trabzon Port
#DOKKAF’24
#Sukkar Şeker
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da taksi ücretleri güncellendi: Taksi indi bindi fiyatı ne kadar oldu?