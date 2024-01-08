'Yetenek Kapısı Bölgesel Kariyer Fuarları' Doğu Karadeniz'e misafir oluyor: Albayrak Grubu tüm gücüyle genç yeteneklere destek olmaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin 4. kez ev sahipliği yapacağı Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı’nda (DOKKAF‘24), Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 5 paydaş üniversite öğrenci ve mezunlarını bir araya getiriyor. Öğrenci ve mezunları Türkiye’nin önde gelen kurum temsilcileri ve insan kaynakları ile buluşturarak; firmaları tanıma, staj ve iş bulma imkânından yararlanmasını amaçlayan fuarın Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ne Sukkar Şeker ile katılan Albayrak Grubu, 8-9 Ocak tarihleri arasında Trabzon Port ile gençlere destek olmaya devam edecek.
Gençler Trabzon'a güç katıyor
Bölgesel Kariyer Fuarları’nın Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ne Sukkar Şeker ile katılan Albayrak Grubu; Doğu Karadeniz’e ise Trabzon Port ile destek olmaya devam edecek. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan modern İpek Yolu olan Trabzon Port, DOKKAF’24 ile gençlerle buluşmak için gün sayıyor. Liman yatırım ve çalışma prensipleriyle Great Place To Work anketlerinde “Avrupa’nın En İyi İşvereni” ödülüne layık görülen Trabzon Port, tecrübeli kadrosunun yanında gençlere de verdiği kıymetle genç yetenekleri çalışmalarıyla buluşturuyor. DOKKAF’24 bünyesinde sponsorluk sağlayan marka, bölgesel kalkınmanın temel taşlarından birinin gençler olduğunun farkında.
2013 yılından bugüne Türkiye’deki 180 uluslararası liman arasında, borsa aracılığıyla kendi insanlarına paylaşımı sağlanan tek liman konumunda olan Trabzon Port, işveren marka değerinin artırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kurumlara kazandırılması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Bu yaklaşım, markanın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde gerçekleşen DOKKAF’24’e bakışını da gözler önüne seriyor.
Her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın yer aldığı DOKKAF’24; mezun ve mezun adayları için iş, öğrenciler için ise staj imkânları sağlayarak kariyer çalışmalarının kıymetini artırıyor.