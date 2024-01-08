'Yetenek Kapısı Bölgesel Kariyer Fuarları' Doğu Karadeniz'e misafir oluyor: Albayrak Grubu tüm gücüyle genç yeteneklere destek olmaya hazırlanıyor

"İş dünyasının geleceğine yön verecek olan potansiyel yetenekleri keşfetmek; bilgi, birikim ve tecrübelerimizi aktarabilmek adına iki gün boyunca Doğu Karadeniz Kariyer Fuarında olacağız. Grubumuzun tüm markaları, “Potansiyelinizi keşfetmek için sınırları aşıyoruz, çünkü Yetenek Her Yerde!” sloganını sahiplenerek pek çok hususta genç yeteneklerin yanında olmuştur. Ana sponsoru olduğumuz bu fuarda, genç yeteneklere deneyimlerimizi aktararak, onları iş dünyasına kazandırabilmek adına çeşitli fırsatlar sunacağız. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde gerçekleştirilen bu kariyer fuarını, öğrenci ve yeni mezunlar için çok faydalı buluyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"