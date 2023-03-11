Yetimlere yuva oldu

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde binlerce insan hayatını kaybetti. Depremde ailesini ve akrabalarını kaybeden çocukların bir kısmı devlet gözetimine alınırken, bir kısmına da akrabaları sahip çıktı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’nde kurulan oyun ve eğitim çadırları da bu çocuklar için oyun ve eğitim yuvası oldu. Bu çadırlarda öğretmenler gözetiminde çeşitli aktiviteler yapılıyor. 8-14 yaş arasına bilgisayar eğitimi verilirken, oyun ve aktivite çadırlarında ise çocuklar keyifli vakit geçiriyor. İstanbul’dan gelen öğretmenler de sınıf düzeylerine göre çocuklara ders veriyor.

Volkan Okçu.

İLK GÜNDEN BERİ BÖLGEDE

Depremde anne ya da babasını kaybetmiş 120 Suriyeli çocuğun bulunduğu çadırda, Arapça bilen öğretmen olmaması nedeniyle iletişim sorunu yaşanıyordu. Yardımseverler sayesinde Şanlıurfa’dan 4 öğretmen getirildi. Tüm bu süreçle yakından ilgilenen iş insanı Volkan Okçu şunları anlattı: “Eşim Hatice Okçu ile birlikte depremin ilk gününden beri buradayız. Arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Şimdi de depremzedelerin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız. Ders ve test kitaplarımız eksik, yakın zamanda getireceğiz. Spor yapabilecekleri bir alan istemişlerdi, biz de voleybol sahası ve şişme oyun alanları getirdik.”

SİNEMA ÇADIRI BİLE KURDU

“Giyecek, ayakkabı ve oyuncak eksiklikleriyle eşim ilgileniyor. İlk geldiğimizde arama kurtarma lisansımız olduğu için 16 ekip halinde arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Bu çalışmalar bittikten sonra bölgede kalmaya devam ettim. Şu an bölgede 5 sabit, 2 tane mobil aşevim var. Depremzedelerin talepleri üzerine bazı günler kebap, döner gibi yemekler çıkarıyoruz. Onun haricinde 4 tane sinema çadırım var. Ramazan ve bayramda da buradayız. İnsanların tamamı konteyner kentlere geçip yemeklerini yapabilecek duruma gelene kadar burada olmaya devam edeceğiz.”







