YHT’li “Genç Seyyah” turları başladı: 25 bin genç İstanbul yolunda

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya genelindeki 11. sınıflar için hayata geçirilen “Genç Seyyah” projesi ile öğrenciler Yüksek Hızlı Trenle İstanbul’u yakından tanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç Seyyah projesinin başlaması sebebiyle yaptığı açıklamada, bu yıla kadar “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” ismiyle sürdürdükleri 11. Sınıf öğrencilerine yönelik yüksek hızlı trenle İstanbul gezilerine 112 bin 576 öğrencinin katıldığını hatırlattı.

“Gençlerimizin ecdadımızın izlerini taşıyan şehirleri görmesini önemsiyoruz”

“Genç Seyyah” projesi kapsamında bu yıl Konya genelindeki 11. sınıf öğrencilerine yönelik İstanbul tarih ve medeniyet gezilerini başlattıklarını ifade eden Başkan Altay, “Gençlerimizin ecdadımızın izlerini taşıyan şehirleri görmesini, bu toprakların ruhunu yerinde hissetmesini çok önemsiyoruz. Bu yıl 31 ilçemizden 25.920 öğrencimize daha ecdadımızı, tarihimizin izlerini ve medeniyet birikimimizi yerinde anlatacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yüksek Hızlı Tren ile 54 sefer olarak planladığımız gezilerimizin ilk turu başladı. Gezilere katılan evlatlarımıza ve bu konuda bize destek veren ailelerine teşekkür ediyorum. Umarım her bir öğrencimiz gezilerden güzel hatıralar biriktirerek dönerler. Bu yılla birlikte projemize katılan öğrenci sayısı 138 bin 496 olacak. Gençlerimizin her alanda en iyi şekilde yetişmesi için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Başkan Altay'a teşekkür

Görüşlerini paylaşan öğrenciler de geziye katılarak İstanbul’un tarih ve kültür değerlerini yakından görme fırsatı buldukları için çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, bu imkanı kendilerine sunduğu için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Öğrenciler “Genç Seyyah” programı çerçevesinde İstanbul’un önemli tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret ediyor. Büyük Çamlıca Camii, Gülhane Parkı, Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camii ve Meydanı’nı gezen gençler tekneyle yapılan boğaz turuyla da şehrin köklü tarihine tanıklık ediyor.

Trendeki çeşitli aktivitelerle yolculuk daha keyifli hale geliyor

Seyahat süreci de öğrenciler için ayrı bir deneyime dönüşüyor. Yüksek Hızlı Tren yolculuğu sırasında düzenlenen canlı müzik performansları, ritim oyunları, yarışmalar ve çeşitli ödüllü etkinliklerle gençler hem eğleniyor hem de sosyalleşme imkânı buluyor. Renkli anlara sahne olan yolculuk, öğrenciler için unutulmaz bir İstanbul hatırasına dönüşüyor.







