Yıkılan binalara ilişkin 70 gözaltı: Ben değil binada oturanlar suçlu

Gaziantep'te yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, binanın dönemin mevzuatına uygun yapıldığını öne sürerek, "İnşaat bitiminden sonra dairelerde ikamet eden kişiler tarafından altyapı çalışması yapılmış. Bunun sitenin temeline zarar verebilecek nitelikte olduğu kanaatindeyim." şeklinde savunma yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanan Akay'ın savcılık ifadesine ulaşıldı.

MALZEMEDEN ÇALMADIM

Mehmet Ertan Akay, sitede malzeme ve işçiliğin eksik ya da yanlış kullanılmasının söz konusu olmadığını, sitenin dönemin mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak inşa edildiğini savundu. Herhangi bir kusuru olmadığını iddia eden Akay, ifadesinde şunları anlattı: "Site bloklarının zemin katı yani sadece kolonların olduğu, duvarların olmadığı bölüm o dönemin mevzuatına uygundu. Hatırladığım kadarıyla 1999 yılında sitenin bulunduğu bölgede kanalizasyon, su ve elektrik tesisatı bulunmamaktaydı. Dairelerde ikamet eden kişiler tarafından inşaat bitiminden sonra altyapı çalışması yapılmış. Bunun sitenin temeline zarar verebilecek nitelikte olduğu kanaatindeyim. Söz konusu sitede hiç ikamet etmedim. Siteyi yaptığımız tarihlerde herhangi bir inşaat işine başlamak için mühendis veya şantiye şefi olmasına gerek yoktu. Yaptığımız sitede inşaat çavuşu kimdi hatırlamıyorum."

KUSURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Akay, binanın yapıldığı yıllarda zemin analizi şartı olmadığını ifade etti. Akat, “Kusurum olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Hasan Alpargün

990 bin dolar, 890 bin avroyu transfer ediyordu!

Adana’da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat firmasının sahibi Hasan Alpargün tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da gözaltına alınarak Adana’ya getirilen Hasan Alpargün’ün İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Alpargün, emniyetten çıkarılması sırasında gazetecilerin, inşa ettiği binalardan bazılarının yıkılmasıyla ilgili önceki sorularına “Mukadderat.” cevabını verdiğinin hatırlatması üzerine, bu sözünü yineleyerek, “Benim ihmalim yok. Çok vicdan azabı çekiyorum.

Adana’da hasarsız bina yok.” ifadelerini kullandı. Hasan Alpargün, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk Lirası’nı Türkiye’den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu öğrenilen Alpargün, gemiyle Mersin’e getirilerek Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Ömer Cihan

Müteahhit depremzede olarak otele yerleşmiş

Hatay’da yıkılan Kule Apartmanı’nın müteahhidi Ömer Cihan (49), Antalya’nın Manavgat ilçesinde depremzede olarak kaldığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı. Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan Ömer Cihan, adliyeye sevk edildi. Cihan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

70’i gözaltına alındı

Yıkılan binalarda ihmali bulunanların hukuk önünde hesap vermesi için 10 ilde başsavcılıklarca, “taksirle öldürme veya yaralama” ve “İmar Kanunu’na muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler kapsamında 163 şüphelinin yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 70’i yakalandı. Bu kişilerden 8’i tutuklandı, 2’si adli kontrol olmak üzere 14’ü serbest bırakıldı, 48’inin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. 77 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden 8’inin öldüğü anlaşıldı. Ayrıca 8 kişi hakkındaki değerlendirmeler ise sürüyor.



