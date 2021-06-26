Gündem Yıl başından bu yana hudutlarda 879 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
ANKARA

Yıl başından bu yana hudutlarda 879 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana hudutlarda 879 kilogram uyuşturucu, 766 bin 864 adet de uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Yıl başından bu yana hudutlarda 879 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Bakanlığın Twitter hesabından 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' nedeniyle yapılan açıklamada, hudutlarda ele geçirilen uyuşturucu verileri paylaşıldı.

"Yıl başından bu yana 879 kilogram uyuşturucu"

Hudutlarda her türlü kaçakçılığın önlenmesi için gerekli tedbir alınırken, uyuşturucu ile de etkin ve kararlı şekilde mücadele edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Kahraman Mehmetçik, 1 Ocak'tan bu yana hudutlarımızda 879 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Aynı tarihlerde 766 bin 864 adet de uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Haziran'dan itibaren ise hudutlarımızda 335 kilogram uyuşturucu ile 499 bin 161 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Son 10 yılda hudutlarımızda 10 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilirken aynı dönemde ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı da 5 milyon 595 bin 446 adet olarak kayıtlara geçti."

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'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi İzmir'de tanıtıldı
OYNAT 00:43
'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi İzmir'de tanıtıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi İzmir'in Tire ilçesinde tanıtıldı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir proje başlatıldığını belirterek, 'Topyekûn mücadeleye ihtiyaç var. Bu konuda hem basın mensuplarının desteğine ihtiyacımız var hem de anneleri, aileleri işin içine katmamız gerekiyor. Bu kapsamda yapacağımız eğitim faaliyetleri olacak, annelerimizi eğitim faaliyetlerine davet edeceğiz, kendilerine madde bağımlığı hakkında eğitim vereceğiz. İnşallah uyuşturucu ile ilgili bu mücadelede ilerleyeceğiz.' dedi.

Programda ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli personel tarafından, projeyle ilgili broşür dağıtıldı.
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