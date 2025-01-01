Yılbaşı gecesi 60 bin personel görev yaptı

İstanbul polisi, 1016 noktada, 4 helikopter, 7 dedektör köpek, 10 deniz botu ve 55 bin 225 personelle güvenliği sağladı. Valilik, yılbaşı tedbirleri kapsamında; Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy’e kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların 24 saat süreyle girişi yasaklandı. Kutlamaların yapıldığı alanlara giden yollar trafiğe kapatıldı. Sahada sadece güvenlik birimleri değil, denetim ekipleri de görevdeydi. İl Tarım Müdürlük ekipleri, Gıda Güvenliği, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyatları, günübirlik kiralanan evlerde ve otellerde kayıtsız kalma ile ilgili denetim yaptı.