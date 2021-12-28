Gündem Yıldırım belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplenenlere yuva ve mama desteği sağlıyor
YEREL GÜNDEM

Yıldırım belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplenenlere yuva ve mama desteği sağlıyor

Başkan Oktay Yılmaz: “Soğuk kış günlerinde minik dostlarımız için kullanılmayan atık paletleri ve çelenkleri sıcak yuvalara dönüştüren ekip arkadaşlarımı bu farkındalıklarından dolayı tebrik ediyorum.”

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Yıldırım belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplenenlere yuva ve mama desteği sağlıyor
Yıldırım belediyesi sokak hayvanlarını sahiplenenlere yuva ve mama desteği sağlıyor

Yıldırım Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplenen hayvan dostlarına geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kedi evi ve mama hediye ediyor.

Yıldırım Belediyesi, farklı birimlerde kullanıldıktan sonra işlevini tamamlayan atık malzemeleri sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüştürüyor. Farklı birimlerde kullanılan, palet, vinil gibi malzemeler, Fen İşleri atölyelerinde kedi yuvasına dönüştürüldükten sonra, Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’nden kedi sahiplenen hayvan severlere hediye ediliyor. Yıldırım Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan ‘Kullanılmayan Paletleri ve Çelenkleri Sıcak Yuvalara Dönüştürüyoruz’ kampanyası kapsamında 200 hayvansevere kedi evi ve mama hediye edildi.

200 YAVRU KEDİ SICAK YUVAYA KAVUŞTU

Sokak hayvanlarını ilçenin sessiz sakinleri olarak kabul ettiklerini ve onların korunması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler, ibadethanelerimizi kuş evleri ile bezemiş, soğuk kış aylarında yaban hayvanlarını beslemek için vakıflar kurmuş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu sorumluluk ve bilinçle bugüne kadar 2 bin 94 sokak hayvanının sahiplendirilmesine öncülük ederek, onların sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkı sağladık” dedi.

YÜZDE 100 GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ

Belediyenin farklı birimlerinde kullanılan malzemeleri değerlendirmek adına kedi evlerine dönüştürdüklerini aktaran Başkan Yılmaz, “Fen İşleri Müdürlüğü’müz, ‘Veteriner İşleri Müdürlüğü’müzün talebi üzerine, parke tesisinde kullanılamayan ahşap palet parçalarından oluşan kedi evlerinin kasasını ve Kültür Müdürlüğü’müzün kullanmış olduğu vinil afişlerini de çatı kaplama malzemesi olarak kullanıp 200 adet kedi evi hazırladı. Yüzde yüz geri dönüşüm malzemelerinden ürettiğimiz kedi evlerini ve mamaları da, ‘Veteriner İşleri Müdürlüğü’müz aracılığıyla barınağımızda konuk ettiğimiz sokak hayvanlarını sahiplenen hayvansever hemşehrilerimize hediye ettik. Soğuk kış günlerinde minik dostlarımız için kullanılmayan atık paletleri ve çelenkleri sıcak yuvalara dönüştüren ekip arkadaşlarımı bu farkındalıklarından dolayı tebrik ediyor, kampanyamıza ilgi gösteren hemşehrilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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