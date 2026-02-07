Yıldız Holding’den Gastronomi Liseleri Projesi’ne destek

Sabri Ülker Vakfımızın Bakanlığımız ile yürüttüğü Yemekte Denge projemiz ile 6 milyonu aşkın çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaştık. Bugün imzaladığımız protokol ile gastronomi alanında nitelikli gençlerin yetişmesine imkân tanıyacak Gastronomi Lisesi ve yurdunu da hayata geçireceğimizin imzasını attık. Millî Eğitim Bakanlığımıza bu kıymetli projeyi başlattıkları ve destekçisi olma fırsatını sundukları için teşekkür ediyorum. Mutfak kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunacak Gastronomi Liseleri Projesi’nde lider gıda şirketimiz Ülker’le yer almak bizim için çok kıymetli. Anadolu’nun zengin mutfak mirasını yaşatacak bu kıymetli eğitim projesinin, aynı sofra etrafında buluşma ve birlikte üretme geleneğimizi gençlere aktarma açısından da büyük rol üstleneceğine inanıyorum. Gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatacak her eğitim yatırımının, toplumsal kalkınmaya uzun vadeli katkı anlamına geldiği inancıyla, Gastronomi Liseleri projesinin hem kültür hem de eğitim ekseninde kalıcı bir ağ oluşturmasını temenni ediyorum”