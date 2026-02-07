Yıldız Holding’den Gastronomi Liseleri Projesi’ne destek

Yıldız Holding, Millî Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen Gastronomi Liseleri projesine verdiği destekle, Erzurum’da hayata geçirilecek Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun yapımı için protokolü imzaladı.
Yıldız Holding, Millî Eğitim Bakanlığı’nca, Anadolu’nun köklü gastronomi mirasını geleceğe eğitimle taşıma hedefiyle başlatılan Gastronomi Liseleri Projesi’nin destekçisi oldu. Yıldız Holding’in projeye sunacağı katkıya ilişkin protokol, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Murat Ülker ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın’ın katılımıyla Erzurum Valiliği’nde imzalandı.
100 kız ve 100 erkek öğrenci kapasiteli yurt yapılacak
Protokol kapsamında Yıldız Holding, Erzurum’un merkez ilçelerinden Yakutiye’de, Millî Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen binanın proje kapsamında renovasyonla eğitime kazandırılmasını üstlenecek. Yıldız Holding ayrıca, okulun bulunduğu alanda 100 kız ve 100 erkek öğrenci kapasiteli yurt binası inşa edilmesini sağlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye genelinde hayata geçirdiği tematik gastronomi liseleri ağının bir parçası olacak olan Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimin 2026 – 2027 Eğitim – Öğretim Yılı’nda başlaması hedefleniyor.
2025 yılı mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in liderliğinde başlatılan Gastronomi Liseleri Projesi gastronomiyi yalnızca mutfak pratiğiyle sınırlamayan, coğrafya, tarım, tarih ve kültürel mirasla birlikte ele alan bütüncül bir eğitim yaklaşımını temel alıyor.
“Eğitimi desteklemeyi ve topluma fayda sağlamayı ana işimizin yanında en büyük sorumluluk olarak görüyoruz”
Murat Ülker, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde hayata geçirilen ve Anadolu’nun binlerce yıllık mutfak mirasını geleceğe taşıyacak nitelikli gençlerin yetiştirilmesini amaçlayan Gastronomi Liseleri projesine destek vermenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu: