Murat Ülker ŞOK Market ile ilgili iddialara açıklık getirdi: Amacımız bağcıyı dövmek mi?

21:031/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Murat Ülker
Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bir sosyal medya hesabı tarafından ŞOK Marketler’de satışa sunulan biber ürünü hakkında, ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Ülker, "Standartlarımız var. Denetim var. Bilim var. O halde soruyu tersinden sormak gerekir: Bu korku neden üretiliyor? Neden on binlerce çalışanımız, devlet otoritesi hor görülüyor ve ülkemiz aşağılanıyor. Türkiyemiz bunu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, sosyal medya hesabı tarafından ŞOK Marketler’de satışa sunulan biber ürünü hakkında, kamuoyunu yanıltmaya yönelik atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bir sosyal medya hesabı tarafından ŞOK Marketler’de satışa sunulan biber ürünü hakkında, çarpıtılarak, Avrupa Birliği mevzuatına uygun değilmiş gibi göstermeye çalışılmasına ilişkin ŞOK Marketler tarafından yapılan duyuruyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

NİYETİMİZ NEDİR?

Üzüm Yemek mi?

Yoksa Bağcı Dövmek mi?

Bilim varken korku üretmek, bilgi eksikliği değil; niyet meselesidir. Türkiye’nin gıda güvenliği standartları güçlüdür. Bilim varken, algı yaratmayı tercih etmek başka bir niyete işaret eder.

Standartlarımız var. Denetim var. Bilim var. O halde soruyu tersinden sormak gerekir: Bu korku neden üretiliyor?

Neden on binlerce çalışanımız, devlet otoritesi hor görülüyor ve ülkemiz aşağılanıyor. Türkiyemiz bunu hak etmiyor ki…

"Herhangi bir kalıntıya rastlanmadı"

ŞOK Marketler tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ürünün, mevzuatta tanımlı analitik tespit ve ölçüm limitleri (LOD/LOQ) esas alınarak analizlerinin yapıldığı, sağlık açısından risk teşkil eden herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı ifade edildi.



