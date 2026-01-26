Yeni Şafak
Sabri Ülker Vakfı’nda yeni dönem: Küresel vizyon güçlendi

11:3526/01/2026, Pazartesi
Sabri Ülker Vakfı Başkanı Yahya Ülker
Sabri Ülker Vakfı Başkanı Yahya Ülker

Gıda ve beslenme alanındaki bilimsel bilgiyi toplumla buluşturmayı amaçlayan Sabri Ülker Vakfı, yeni yapılanmasıyla küreselleşme vizyonunu güçlendirdi. Vakfın başkanlık görevini Yahya Ülker üstlenirken, uluslararası bilim dünyasından iki önemli isim de Bilim Kurulu’na dahil edildi.

Beslenme, gıda ve halk sağlığı alanlarında bilimsel bilginin toplumla buluşmasını hedefleyen Sabri Ülker Vakfı, yeni yapılanmasıyla küresel vizyonunu güçlendiriyor. Bu kapsamda Vakıf’ta Başkanlık görevini, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker yürütecek. Yeni yapılanmayla birlikte Vakfın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini ise Dr.Talat İçöz üstlendi. Begüm Mutuş’un Genel Sekreter ve İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacağı Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri Meryem Ülker Küçükaşçı, İbrahim Taşkın ve Murat Ülker oldu.

Bilim Kurulu’nun yapısı küreselleşme vizyonuyla güçlendirildi

Yeni dönemde, farklı uzmanlık alanlarından ulusal ve uluslararası seçkin bilim insanlarının yer aldığı Sabri Ülker Bilim Kurulu da Vakfın çok merkezli ve dinamik küresel etki ağı oluşturma vizyonunu yansıtan bir yapıyla çalışmalarını sürdürecek. Bu hedefle, 2025’in Ekim ayında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy’un dahil edildiği Bilim Kurulu’nda yeni dönemde Wageningen Üniversitesi Beslenme Biyolojisi Kürsüsü Başkanı Prof.Dr.Renger F.Witkamp ile BAE Üniversitesi Dekan Yardımcısı, Beslenme ve Sağlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayesha Al Dhaheri da görev yapacak.

Bilim Kurulu’nun mevcut üyeleri Prof.Dr.Nur Baran Aksakal, Dr.Laura Fernandez Celemin, Prof.Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Prof.Dr.Hünkar Korkmaz, Prof.Dr.Burcu Özsoy, Dr.Zeki Ziya Sözen, Dr.Julian Stowell ve Prof.Dr.Serhat Ünal da Vakfın tüm program ve projelerini geliştirmek, planlamak ve uygulamak üzere çalışmalarına devam edecek.



