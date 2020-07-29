İmam hatiplerin YKS başarısı: İlk yüze 32 imam hatipli öğrenci girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye genelinde imam hatip lisesi öğrencileri ilk yüze girerek başarılara imza attı. Başarı sıralamasında imam hatiplerden ilk yüzde 32 öğrenci yer alırken, 192 öğrenci de ilk bine girdi. Bu isimlerden Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 48.'si olan Oğuzhan Başak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için hukuk fakültesi okuyacağını, sözel 11.'si Muhammed Esad Şahindaş da ekonomi eğitimi alacağını belirtti.

GÜNDEM YKS’de ilk yüzde 32 imam hatipli: İnsan hakları için hukuk okumak isteyen de var Türkiye'nin güçlü ekonomisi için ekonomi okumak isteyen de

Bu sene proje okullardan ilk mezunlarını veren imam hatip okulları, LGS’den sonra YKS’de de önemli başarılara imza attı. Türkiye’nin dört bir yanındaki okullardan gençler, sözel, sayısal, eşit ağırlık, dil ve temel yetenek alanlarında başarılı sonuçlar getirdi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden hafız Sümeyra Karacan, YKS’de Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 4.’sü oldu. Sözelde ise Mahmut Esad Şahindaş, Türkiye 11.’si oldu. Okulun ilk 100’de 10 öğrencisi, ilk bine de 39 öğrencisi bulunuyor. Bu öğrencilerden 9’unun hafızlığını liseye devam ederken tamamladığı öğrenildi. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Arda Dalseçkin de Dil 6.’sı oldu. Aynı okuldan Yusuf Haktan Yıldırım Sözel 22.’si, Muhammed Taha Çakmak da TYT Ek Puanlı Yerleştirmede birincilik elde etti. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden ilk 100’de 9 öğrenci var. Okulun ilk binde 44 öğrencisi yer alıyor.

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HAYAT Başarmayı gelenek haline getiren okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi



Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yiğit Enes Özkul, Sözel 44.’sü oldu. Trabzon Mahmut Celallettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Tarık Şahin, Sayısal 77.’si olmayı başardı. Kayseri Melikgazi Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Sümeyye Yücel de TYT Türkiye 4.’sü oldu. Toplamda 32 öğrencinin ilk 100’de yer aldığı, 192 öğrencinin ilk bine adını yazdırdığı belirtildi.

“IB programı katkı sağladı”

Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye dördüncüsü olan Sümeyra Karacan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde uygulanan Uluslararası Bakalorya (IB) programından mezun oldu. Hafızlığını da lise yıllarında tamamlayan Karacan, "Bu zorlu süreçte okul dışından aldığım desteğin yanında okuldaki hocalarım ve dostlarım her zaman yanımdaydı. Bana inandılar ve beni de başarabileceğime inandırdılar. Bu programdaki karmaşık ve üst düzey metinleri okumam, yorumlamam ve düşüncelerimi ifade etmem gerekti. Bu da zihinsel becerilerime ve entelektüel zorluklar karşısındaki özgüvenime ciddi anlamda katkıda bulundu” dedi.

“Ülkem için ekonomi okumak istiyorum”



Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Mahmud Esad Şahindaş da Sözel puan türünde 11. oldu. Küçükken babasının kıyafetlerini giyip avukat olmayı hayal ettiğini belirten Mahmud Esad, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak sınav süreci boyunca gönlümden ekonomi bölümleri geçiyordu. Tarihimize baktığımızda gerek Osmanlı gerekse diğer Türk İslam devletlerinin yıkılışında ekonominin büyük tesiri olduğunu görüyoruz. Müslümanlara öncü, dünyaya örnek olabilecek, geleceği parlak bir ülkenin güçlü ekonomiye sahip olması ise kaçınılmazdır. Rabbimden niyazım odur ki vatana layıkıyla güzel hizmet verebileyim.”

“İnsan haklarını geliştirmek için tercihim hukuk”



Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 48.’si olan Antalya Mahmut Celallettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Başak, düzenli çalışmak ve kendine inanmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Denemelere erken başladım ve çok fazla denemeye girdim. Okulumun kursları dershane işlevi gördü. Pandemi sürecinde evde çalışırken de öğretmenlerimle irtibat halindeydim. Uzun bir süreçten sonra istediğim sonuca ulaştım” ifadelerini kullandı.

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Hedefinde Galatasaray Üniversitesinde hukuk okumak olduğunu söyleyen Oğuzhan, bunun nedenlerini de şu sözlerle açıkladı: