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EĞİTİM

YKS'de ilk yüze 32 imam hatipli öğrencisi girdi

İmam hatiplerin YKS başarısı: İlk yüze 32 imam hatipli öğrenci girdi

Üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS, Türkiye genelinde imam hatip lisesi öğrencileri ilk yüze girerek başarılara imza attı. Başarı sıralamasında imam hatiplerden ilk yüzde 32 öğrenci yer alırken, 192 öğrenci de ilk bine girdi. Bu isimlerden Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 48.'si olan Oğuzhan Başak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için hukuk fakültesi okuyacağını, sözel 11.’si Muhammed Esad Şahindaş da ekonomi eğitimi alacağını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye genelinde imam hatip lisesi öğrencileri ilk yüze girerek başarılara imza attı. Başarı sıralamasında imam hatiplerden ilk yüzde 32 öğrenci yer alırken, 192 öğrenci de ilk bine girdi. Bu isimlerden Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 48.'si olan Oğuzhan Başak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için hukuk fakültesi okuyacağını, sözel 11.'si Muhammed Esad Şahindaş da ekonomi eğitimi alacağını belirtti.

YKS’de ilk yüzde 32 imam hatipli: İnsan hakları için hukuk okumak isteyen de var Türkiye'nin güçlü ekonomisi için ekonomi okumak isteyen de
GÜNDEM
YKS’de ilk yüzde 32 imam hatipli: İnsan hakları için hukuk okumak isteyen de var Türkiye'nin güçlü ekonomisi için ekonomi okumak isteyen de

Bu sene proje okullardan ilk mezunlarını veren imam hatip okulları, LGS’den sonra YKS’de de önemli başarılara imza attı. Türkiye’nin dört bir yanındaki okullardan gençler, sözel, sayısal, eşit ağırlık, dil ve temel yetenek alanlarında başarılı sonuçlar getirdi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden hafız Sümeyra Karacan, YKS’de Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 4.’sü oldu. Sözelde ise Mahmut Esad Şahindaş, Türkiye 11.’si oldu. Okulun ilk 100’de 10 öğrencisi, ilk bine de 39 öğrencisi bulunuyor. Bu öğrencilerden 9’unun hafızlığını liseye devam ederken tamamladığı öğrenildi. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Arda Dalseçkin de Dil 6.’sı oldu. Aynı okuldan Yusuf Haktan Yıldırım Sözel 22.’si, Muhammed Taha Çakmak da TYT Ek Puanlı Yerleştirmede birincilik elde etti. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden ilk 100’de 9 öğrenci var. Okulun ilk binde 44 öğrencisi yer alıyor.

Başarmayı gelenek haline getiren okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
HAYAT
Başarmayı gelenek haline getiren okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi


Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yiğit Enes Özkul, Sözel 44.’sü oldu. Trabzon Mahmut Celallettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Tarık Şahin, Sayısal 77.’si olmayı başardı. Kayseri Melikgazi Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Sümeyye Yücel de TYT Türkiye 4.’sü oldu. Toplamda 32 öğrencinin ilk 100’de yer aldığı, 192 öğrencinin ilk bine adını yazdırdığı belirtildi.

“IB programı katkı sağladı”

Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye dördüncüsü olan Sümeyra Karacan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde uygulanan Uluslararası Bakalorya (IB) programından mezun oldu. Hafızlığını da lise yıllarında tamamlayan Karacan, "Bu zorlu süreçte okul dışından aldığım desteğin yanında okuldaki hocalarım ve dostlarım her zaman yanımdaydı. Bana inandılar ve beni de başarabileceğime inandırdılar. Bu programdaki karmaşık ve üst düzey metinleri okumam, yorumlamam ve düşüncelerimi ifade etmem gerekti. Bu da zihinsel becerilerime ve entelektüel zorluklar karşısındaki özgüvenime ciddi anlamda katkıda bulundu” dedi.

“Ülkem için ekonomi okumak istiyorum”


Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Mahmud Esad Şahindaş da Sözel puan türünde 11. oldu. Küçükken babasının kıyafetlerini giyip avukat olmayı hayal ettiğini belirten Mahmud Esad, sözlerini şöyle sürdürdü:


  • “Ancak sınav süreci boyunca gönlümden ekonomi bölümleri geçiyordu. Tarihimize baktığımızda gerek Osmanlı gerekse diğer Türk İslam devletlerinin yıkılışında ekonominin büyük tesiri olduğunu görüyoruz. Müslümanlara öncü, dünyaya örnek olabilecek, geleceği parlak bir ülkenin güçlü ekonomiye sahip olması ise kaçınılmazdır. Rabbimden niyazım odur ki vatana layıkıyla güzel hizmet verebileyim.”

“İnsan haklarını geliştirmek için tercihim hukuk”


Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 48.’si olan Antalya Mahmut Celallettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Başak, düzenli çalışmak ve kendine inanmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Denemelere erken başladım ve çok fazla denemeye girdim. Okulumun kursları dershane işlevi gördü. Pandemi sürecinde evde çalışırken de öğretmenlerimle irtibat halindeydim. Uzun bir süreçten sonra istediğim sonuca ulaştım” ifadelerini kullandı.


Hedefinde Galatasaray Üniversitesinde hukuk okumak olduğunu söyleyen Oğuzhan, bunun nedenlerini de şu sözlerle açıkladı:

  • "İnsan haklarının ne kadar önemli bir kavram olduğunu her geçen gün daha da fazla hissediyoruz. İnsan haklarının geliştirilmesi ve uygulanması konusundaki eksiklikler hukuk tercihimde en büyük etken oldu. İlerleyen yaşlarda bu ülke, bu insanlık için ne yaptın diye kendime sorduğumda somut cevaplar almak istiyorum."
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YKS’de ilk yüzde 32 imam hatipli: İnsan hakları için hukuk okumak isteyen de var Türkiye'nin güçlü ekonomisi için ekonomi okumak isteyen de

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı, gençler için şimdi sıra tercihe geldi. Bu süreçte Türkiye genelinden imam hatip lisesi öğrencileri hem ilk yüzde hem de ilk binde önemli başarılara imza attı. Başarı sıralamasında imam hatiplerden ilk yüzde 32 öğrenci yer alırken 192 öğrenci de ilk bine girdi. Bu isimlerden Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 48'incisi olan Oğuzhan Başak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için hukuk fakültesi okuyacak. Sözel 11'incisi Muhammed Esad Şahindaş da Türkiye’nin güçlü ekonomiye sahip olması için ekonomi eğitimi alacak.

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