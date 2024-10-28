Yoğun saatte taksiler aranmıyor muydu

TUSAŞ saldırısında güvenlik açığı olup olmadığı incelenmeye devam ediliyor. Bu kapsamda PKK’lı teröristlerin saldırı için neden ticari taksiyi seçtikleri de araştırılıyor. Yeni Şafak, saldırının gerçekleştiği bölgedeki vatandaşlarla görüştü. Taksilerin tesise giriş çıkışına ilişkin edinilen bilgilere göre, takside bulunan kişi TUSAŞ personeli ise arama noktalarında kimlik ibraz ediyor, personel değilse girişi için onay isteniyordu. Aynı prosedür kuruluşa çağrılan boş taksiler için de uygulanıyordu. Ancak yaşanan rutin nedeniyle kontrol noktaları ile sürücüler arasındaki göz aşinalığının aramalarda gevşemeye yol açmış olabileceği ileri sürülüyor.





İLK ADIM JANDARMA NOKTASI

TUSAŞ’a gelen her araç arama noktalarından geçmek zorunda. İlk nokta, jandarma kontrol noktası. Buraya gelenler kimlik kontrolünden geçirilerek içeri alınıyor. Gelen araç, ‘aynalı baston’ denilen araç altını gösteren aletle kontrol ediliyor. Bagaj kontrolü de yapılan araç daha sonra tesis nizamiyesine ilerliyor. Araçlar bu noktadan itibaren ya personel otoparkına ya da kurum içindeki ilgili birime hareket ediyor. Misafir gelen kişi aracını otoparka bıraktıktan sonra nizamiyeden gelen teyit ile içeriye kabul ediliyor.





NİZAMİYEYE BİLDİRİLİYOR

Jandarma güvenlik noktasını nasıl aştıkları merak edilen teröristler, iddiaya göre bölgedeki taksilerin günlük rutinlerini öğrendi. Edinilen bilgilerde, taksi sürücülerinden herhangi bir kimlik beyanı istenmiyor. Ardından ilgili birime bırakılan müşteri sonrası tesisten çıkılıyor. İçeriden taksiyi çağıran kişinin nizamiyeye bunu bildirmesi gerekiyor. Teyit alındıktan sonra taksinin ilgili kişiyi almasına izin veriliyor.





SERİ GEÇİRİLİYORDU

Taksiler, işe geç kalan ya da servisi kaçıran personeli sıklıkla tesise bırakıyordu. Bu sebeple de jandarma noktasında araçlar göz aşinalığı ve ikinci kontrol noktasına doğru trafik oluşmaması için seri şekilde geçiriliyordu. İkinci güvenlik kontrol noktasından itibaren taksiciler, telefonla içeriden taksi çağrıldığına ilişkin onay alınmadan kesinlikle tesise giremiyordu. Rutin güvenlik prosedürlerinin mesai değişim saatlerinde esnetildiği, bunu da teröristler tarafından yapılan keşiflerde tespit edildiği ileri sürüldü.





Bölgeyi analiz ettiler

Saldırı öncesinde öldürülen taksi şoförü de dahil tesis çevresinde güvenlik güçlerince taksici esnafına duyulan güven, teröristlerce planın bir parçası olarak göz önünde bulunduruldu. Bu güven ilişkisi suiistimal edilerek tesise sızma sağlandı. İkinci kontrol noktasında başlayan saldırı öncesinde, keşif yapan teröristler yoğunluk saatlerinde araçların yalnızca altının ‘baston ayna’ ile aranarak tesise alındığını öğrendi. Yoğunluk anlarında bagaj aramasının da olmadığını fark eden teröristler şehit taksici Murat Arslan’ın naaşı araçta olmasına rağmen tesise gitti.





6 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 16'sının taburcu edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, şu bilgilere yer verildi: “TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.”















