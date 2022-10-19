YÖK korsan tez avına başladı: 17 internet sitesine suç duyurusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) geçtiğimiz haftalarda "Korsan tezle akademisyenlik" başlığıyla gündeme gelen, akademik danışmanlık adı altında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere para karşılığı tez yazanlarla ilgili mücadele etmeye devam ediyor.

Adeta bir sektöre dönüşen, ortalama 20 bin TL fiyat karşılığı tez, ödev, bitirme projeleri yapan 17 ofis hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu yapılan bir ofis hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan kamu davası açıldı. İlgili ofis hakkında ceza yargılamasının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan 2022 yıl içinde bilimsel çalışmalarında intihal tespit edilen 3 akademisyen de meslekten alındı.

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GİZLİLİK DAYANIŞMASI YAPIYORLAR

Sabah'ın haberine göre; Konuyla ilgili bilgi veren YÖK yetkilileri, kuruma CİMER ve çeşitli şikâyet kanallarıyla tez ve benzeri bilimsel çalışmaları para karşılığı hazırlama teşebbüsünde bulunulduğuna yönelik bazı internet adresleri hakkında ihbarlar geldiğini söyledi.

YÖK kaynakları "Her ne kadar suç duyuruları sonucunda genel olarak 'delil yetersizliği' nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar çıksa da burada kimi akademisyenlerin para karşılığı tez yazdığı, kimi öğrencilerin de o tezleri kendilerininmiş gibi üniversitelere sunduğu ve gizlilikte dayanıştıkları hileli bir sistem bulunduğu aşikâr. Bu iki grubu 'akademik danışmanlık' adı altında çalıştığını ifade eden söz konusu internet adresleri gibi ofisler bir araya getiriyor" bilgisini verdi.

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25 AKADEMİSYEN MESLEKTEN ÇIKARILDI

Bir öğretim elemanının herhangi bir yayınında yayın etiğine aykırı davrandığı iddiası gündeme geldiğinde görev yaptığı yükseköğretim kurumu öncelikle bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca inceleme yapıyor. Burada etik ihlal yapıldığı kanaatine varılması halinde ilgili öğretim elemanı hakkında disiplin soruşturması başlatılıyor. İntihal kanaatine varılması halinde rektör tarafından ilgili öğretim elemanının üniversite öğretim mesleğinden çıkarılması teklifi ile dosyası YÖK'e gönderiliyor.