YÖK: YKS’de 12. sınıf ikinci dönem konuları olmayacak

"Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.