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EĞİTİM

YÖK'ten sınav kararı: Artık zorunlu olacak

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili aldığı kararda değişikliğe gidildi. Yeni karara göre, Ocak 2023’te Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapılmasına karar verildi.

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Haber Merkezi DHA
​YÖKten sınav kararı: Artık zorunlu olacak
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YÖK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili aldığı, 23 Haziran 2021 tarihli kararında değişikliğe gidildi. Buna göre, Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) yapılmasına ilişkin önceki karar iptal edilirken, yerine Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) yapılmasına karar verildi.

Ocak 2023'te yapılacak

ÖSYM tarafından yapılacak TR-YÖS'ün ilki, Ocak 2023’te gerçekleştirilecek. TR-YÖS sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek.

Hangi dillerde yapılacak?

Söz konusu sınav, Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

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